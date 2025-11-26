華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

記者蔡琛儀／台北報導

大馬歌手鍾潔希喜訊連發，先以華語新歌〈我就是我〉奪下ICMA「亞洲流行音樂獎」，接著再度登上國際樂壇權威《滾石》雜誌英國版，並應景推出《聖誕療癒音樂》專輯，佳績不斷。她開心表示，非常感恩每一份肯定，這些都是支持自己繼續前行的力量。

▲鍾潔希近半年在國際媒體間持續受到關注。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希近半年在國際媒體間持續受到關注，包含美國FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網都給予正面報導，九月在美國洲際音樂獎拿下「最佳亞洲流行樂大獎」後，又被《滾石雜誌》選為「本月注目新歌手」，以「柔軟卻堅定的聲線」獲讚，成為少數持續被國際指標追蹤的華人歌手。

她坦言二度獲滾石雜誌點名感到榮幸，也希望來自馬來西亞的音樂能被更多地方聽見。這份鼓勵，也成為她備戰12月吉隆坡個唱的最大動力，她將在12月20日於吉隆坡Mega Star Arena舉辦「我就是我」世界巡迴演唱會，也宣布好友易桀齊將擔任嘉賓，兩人將以真誠音樂帶來更多感動。

▲鍾潔希12月將在吉隆坡舉行個唱。（圖／星音符製作提供）

談到療癒音樂，她說希望能陪伴那些心裡被重壓的人，就算只療癒到一位陌生人，也很值得，這次趕在耶誕前推出的新專輯，以演奏與天使合唱編制為主，源自十八世紀倫敦醫院療癒傳統，也曾在二戰時期安定前線士兵心緒。她坦言錄音過程多次落淚，把這張作品當成一束「小小的光」，希望在節日前把溫暖與平安送給每一個需要的人。