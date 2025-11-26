珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢影星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日專程飛往印度，為億萬富翁擔任婚禮歌手，光是一場演出就進帳200萬美元（約台幣6270萬元）。而她連換數套舞台裝並演唱自己的代表歌曲，其中一套印度傳統服裝更顯火辣身材。

▲珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自X）

綜合外電報導，珍妮佛羅培茲身穿數套閃閃發光的舞台裝，演唱她的熱門金曲，包括《Waiting for Tonight》和《Get Right》，點燃了現場氣氛。且她也出席婚禮儀式，身穿一套印度傳統服裝現身，隨後換上一件大膽剪裁的黑色緊身衣，為這場特別的音樂表演拉開序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲珍妮佛羅培茲舞台裝閃閃發亮。（圖／翻攝自IG）

出席婚禮賓客透過社群平台分享婚宴照，其中一段影片，是珍妮佛羅培茲舉杯向新娘Netra Mantena和新郎Vamsi Gadiraju致意，並說：「我希望這兩個家庭在這個美好的日子裡團結在一起，願上帝保佑我們所有人。」她與新人的合照也在網路傳開。

能邀請到珍妮佛羅培茲擔任婚禮歌手的是誰？據外電報導，這場婚禮堪稱是醫藥與科技業的結合，新娘Netra Mantena是知名製藥公司Ingenus Pharmaceuticals執行長Rama Raju Mantena的女兒，Rama Raju Mantena是美國製藥界的權威人物。

▲新娘家世顯赫，爸爸是製藥公司執行長。（圖／翻攝自IG）

新郎Vamsi Gadiraju是外送餐飲平台「Superorder」的共同創辦人兼技術長，這家軟體公司的市值介於1800萬美元至2500萬美元之間（約台幣5.6億至7.8億元）。他憑著在餐飲科技領域的領導力，曾入選《富比士》2024年30歲以下精英榜。新郎與新娘的婚禮砸下670萬美元（約台幣2.09億元），打造奢華氣派的婚禮現場。

▲新郎是知名外送餐飲平台共同創辦人與技術長。（圖／翻攝自IG）