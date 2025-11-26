ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

廉世彬遭鹹豬手「身心極大折磨」
今晚雨擴大！　「下最多」地區曝
《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳昶均 廉世彬 黃志明 潘若迪 王宥忻 林俊傑 仝卓 張智霖

珍妮佛羅培茲當婚禮歌手「1場進帳6270萬」　新郎新娘富豪家世曝

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢影星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日專程飛往印度，為億萬富翁擔任婚禮歌手，光是一場演出就進帳200萬美元（約台幣6270萬元）。而她連換數套舞台裝並演唱自己的代表歌曲，其中一套印度傳統服裝更顯火辣身材。

▲▼珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自IG、X）

▲珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自X）

綜合外電報導，珍妮佛羅培茲身穿數套閃閃發光的舞台裝，演唱她的熱門金曲，包括《Waiting for Tonight》和《Get Right》，點燃了現場氣氛。且她也出席婚禮儀式，身穿一套印度傳統服裝現身，隨後換上一件大膽剪裁的黑色緊身衣，為這場特別的音樂表演拉開序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自IG、X）

▲珍妮佛羅培茲舞台裝閃閃發亮。（圖／翻攝自IG）

出席婚禮賓客透過社群平台分享婚宴照，其中一段影片，是珍妮佛羅培茲舉杯向新娘Netra Mantena和新郎Vamsi Gadiraju致意，並說：「我希望這兩個家庭在這個美好的日子裡團結在一起，願上帝保佑我們所有人。」她與新人的合照也在網路傳開。

能邀請到珍妮佛羅培茲擔任婚禮歌手的是誰？據外電報導，這場婚禮堪稱是醫藥與科技業的結合，新娘Netra Mantena是知名製藥公司Ingenus Pharmaceuticals執行長Rama Raju Mantena的女兒，Rama Raju Mantena是美國製藥界的權威人物。

▲▼珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自IG、X）

▲新娘家世顯赫，爸爸是製藥公司執行長。（圖／翻攝自IG）

新郎Vamsi Gadiraju是外送餐飲平台「Superorder」的共同創辦人兼技術長，這家軟體公司的市值介於1800萬美元至2500萬美元之間（約台幣5.6億至7.8億元）。他憑著在餐飲科技領域的領導力，曾入選《富比士》2024年30歲以下精英榜。新郎與新娘的婚禮砸下670萬美元（約台幣2.09億元），打造奢華氣派的婚禮現場。

▲▼珍妮佛羅培茲飛印度當婚禮歌手，1場演出進帳6270萬。（圖／翻攝自IG、X）

▲新郎是知名外送餐飲平台共同創辦人與技術長。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

珍妮佛羅培茲印度婚禮豪華婚宴婚禮歌手高額酬勞

推薦閱讀

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

17小時前

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

7小時前

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

7小時前

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

2小時前

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

5小時前

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

11/25 12:43

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

4小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

11/25 07:05

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

16小時前

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

19小時前

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

22小時前

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

11/25 07:18

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
任達華跌倒

任達華跌倒
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

看更多

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

樂團成員當眾互相傷害！　遭揭「戴髮片出場」...他還被攻擊「渣男頭」

18分鐘前0

男團振永遭「恐怖情人」跟蹤！　私生飯從10樓陽台丟狗嚇瘋

19分鐘前0

還沒等到謝侑芯驗屍報告　黃明志「保釋期再延長2週」將現身警局！

26分鐘前0

告五人太有愛！　捐200萬還不夠...公益演出「0唱酬自費妝髮、交通」

29分鐘前0

唐從聖身體不適「火速奔急診」緊急送醫　一出院秒敬業上工！

50分鐘前0

台饒傳奇滿人回來了！　「隔10年再登台演出」粉全暴動

1小時前0

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

1小時前0

戴愛玲年末拋重磅喜訊！　國外豔遇不斷甜喊「想嫁了」

1小時前37

汪東城直播爆氣！　答應客串竟遭劇組「退貨」：為何不想好再來問

1小時前0

八點檔女星車禍停工…白家綺力挺救火！對戲老公吳東諺一對眼超閃

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸
    17小時前2212
  2. ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」
    7小時前124
  3. 樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」
    7小時前105
  4. 金唱片首波出席名單公佈　9大咖確定來台北
    2小時前26
  5. 以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」
    5小時前43
  6. 黃志明嚴重車禍身亡
    11/25 12:435057
  7. 獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書
    4小時前147
  8. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    11/25 07:051014
  9. 獨／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」坐牢4年
    16小時前245
  10. 潘若迪遭女學生抓私密處
    19小時前3216
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合