陳鴻驚爆「媽媽變植物人」全場嚇傻　真實原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由音樂人田定豐創辦，有「蔬食界米其林」之稱的《綠．蔬食評鑑指南》，昨（25日）在台北世貿會議中心揭曉第四屆得獎名單，田定豐、林辰唏與陳鴻更共同登台頒發「三星蔬食餐廳獎」，三人妙語連珠，擔任評審主席的田定豐開場笑說：「我們三十位評審開會時，就像在開『蔬食聯合國』，有愛地球派、健康養生派，還有像陳鴻這樣的『美食外交派』。」





▲田定豐（右起）、林辰唏與陳鴻出席《綠．蔬食評鑑指南》揭曉活動。（圖／唱戲世界娛樂提供）

談到自己吃素25年的歷程，田定豐感性分享：「2000年唱片產業崩盤時，我遇到人生第一次真正的低潮。那時決定離開原本的環境，到青海修行，每天跟著喇嘛誦經、吃素。」他回憶：「林憶蓮曾對我說，飲食的改變是身心清淨的開始，也是對環境最溫柔的修行。那句話我記在心裡，也從那時一路吃到現在。」

林辰唏分享自己與蔬食的緣分，語氣真誠：「我開始吃素，是因為媽媽生病。那段時間我們常進出醫院，我開始學著自己煮飯，想讓她吃得乾淨、營養。」她說：「後來我發現，當我在廚房切菜、煮湯的時候，其實是在療癒媽媽，也在療癒自己。那一刻我懂了食物不只是入口的能量，而是一種愛的傳遞。」

陳鴻突然語出驚人：「我媽是植物人。」全場瞬間安靜，田定豐立刻接話：「這個要不要講清楚？」陳鴻笑著解釋：「是那種『植物系女子』啦！她每天在陽台種菜、自己煮素餐，我從小就是聞那個香味長大的。」林辰唏幽默回應：「原來陳媽媽才是真正的綠色實踐者！」