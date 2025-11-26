霍建華《他為什麼依然單身》字幕出包！「巴哥不是八哥」劇組道歉

記者陳芊秀／綜合報導

男星霍建華主演的陸劇《他為什麼依然單身》被視為11月的黑馬，描述毒舌室內設計師「俞瑜」的孤傲人生，以及與身邊親人、朋友間的有趣互動，播出後在社群網路大獲好評。該劇在Netflix台灣也衝上第一名，不過眼尖網友發現，片尾字幕介紹狗兒品種時，把巴哥犬稱八哥犬，部分大陸網友直呼「是巴哥不是八哥」，而劇組近日也公開道歉。

▲霍建華搭檔朱珠主演的《他為什麼依然單身》，播出後深獲好評。（圖／翻攝自微博）

《他為什麼依然單身》改編自2006年阿部寬主演的日劇《熟男不結婚》，陸劇版還原大部分劇情，加上華人文化的婚姻愛情觀，陸版加入男主角的內心獨白，霍建華詮釋不婚男忠於自我的生活態度，激起同齡層觀眾的共鳴，演技獲得一票高評價。而陸版也還原男主角代為照顧女鄰居狗狗的經典情節，劇中巴哥犬「道哥」被誤解遭男主角斥責時，一雙圓溜大眼楚楚可憐，牽動觀眾的心，也意外讓巴哥犬在陸網爆紅，更掀起「想養巴哥犬」的熱潮。

▲霍建華劇中與狗狗相處的情節吸引一票觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲網友截圖，認為片尾字幕把「巴哥犬」稱「八哥犬」有誤。（圖／翻攝自微博）

然而，劇集片尾字幕在介紹劇集動物演員時，字幕把「巴哥犬」稱為「八哥犬」，為此官方微博發文道歉「我們錯了，後期火速修正中」，貼文進一步說明：「《他為什麽依然單身》項目組全體工作人員向道哥演員鄭重致歉：我們不應該將『巴哥』誤記為『八哥』，向我們全世界最可愛的道哥致歉的同時，也向大眾普及：巴哥犬源於公元前400年，是一種古老的犬種，最初在中國出現，其祖先為西藏拉薩犬。引以為戒，牢記#是巴哥不是八哥# ，尊重呵護每一位毛孩子。」

▲劇組發文道歉。（圖／翻攝自微博）