《我們六個》女星講到一半出意外「中斷訪問」　馬志翔緊急救場！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們六個》改編自真實社會案件的影集，播出後在社群上的討論度不斷，破碎而又充滿愛的情節，不只讓人淚流不止，本劇跳脫以往電視臺形象的呈現方式，也讓台劇再次吸引觀眾目光。該劇即將在華視播出，今（25）日主演馬志翔、黃薇渟也出席媒體訪問。

▲馬志翔、黃薇渟出席《我們六個》聯訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

黃薇渟在《我們六個》中飾演長大後的大姊秋伶，在戲劇後半段有一場跟父親馬志翔哭著道別的戲碼，由於這一場戲情感沈重，被問到下戲之後有沒有做惡夢，她先是回覆「沒有」後，但那陣子不太能提到感情的話題，沒想到突然發現自己流鼻血。

▲黃薇渟在訪問途中流鼻血。（圖／記者鄭毓齡攝）

事發突然，黃薇渟發現自己流鼻血之後，趕緊道歉並離開鏡頭處理自己的狀態，一旁的馬志翔火速遞上衛生紙，雖然訪問意外中斷，但他也馬上打開另一個話題化解危機。而黃薇渟再次回到現場後，坦言自己只要哭或是情緒激動就會流鼻血，坦言「那陣子一想到就會鼻酸」。

不僅如此，黃薇渟也透露自己至今仍無法把《我們六個》看完，一集就會哭個七八次，光看片段就會哭泣，更分享演完本片後，對於自己的爸媽更加勇於表達自己的愛意，感性直呼「家人真的是全世界最重要的生物」。

▲黃薇渟出席《我們六個》聯訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

而馬志翔在《我們六個》中，飾演父親「林達生」，坦言在戲劇播出後，出門都會感受到異樣的眼光，甚至有路人忍不住瞪他，笑說「感覺起來是帶有敵意的」，但大部分的影迷都相當溫暖，就連到記者會前都有民眾上前攀談，讓他相當感動。

▲馬志翔出席《我們六個》聯訪 。（圖／記者鄭毓齡攝）