嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人嘻小瓜（謝紹宸）曾是TWICE子瑜的舞蹈老師，此次TWICE首度到高雄開唱，他也特地前去捧場，並分享初次見到子瑜的故事，直指對方從以前就特別亮眼，他也因為子瑜在演唱會上的信而感動落淚。

▲嘻小瓜曾是TWICE子瑜的舞蹈老師。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜表示，子瑜是在13年前來到自己的舞蹈教室，半年後舉辦教室成果發表會時，他因為覺得子瑜身材高挑、很適合站中間，加上莫名的喜歡與欣賞，便將對方安排在C位，從宣傳照到end pose都讓子瑜站在最中心的位置。

如今看到子瑜成為人氣頂尖的偶像，嘻小瓜直言很榮幸、也很驕傲能參與對方的成長歷程。他也引用超夯劇集《影后》的金句表示：「我可以大聲地說『是我先看到的』！」

▲嘻小瓜南下看TWICE的演唱會，與子瑜、子瑜媽媽合照。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜也坦承，因為自己鮮少公開和子瑜的私下合照，常被部分網友質疑是「蹭流量」、「兩人不熟」，但他無奈強調，正因為太珍惜這段緣分，才不願用社群來證明彼此的情誼。

嘻小瓜說，這段友情像奇蹟般相遇，尤其這次看到子瑜終於回家鄉演出，他心裡更是激動不已。他透露，雖然當天為了提前到後台等待，在演唱會上沒能坐到最後，但回家後重讀子瑜寫的信時，情緒瞬間潰堤，「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著，謝謝妳，讓我也充滿動力。」

▲嘻小瓜分享子瑜多年前在成果發表會上的畫面。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜同時也感謝子瑜的爸媽多年來的照顧，「很常關心我，也都會貼心的記住我，除了常常請我吃飯也非常照顧我的臉。」自己回南部也都會去子瑜媽媽的醫美診所報到。最後，嘻小瓜向粉絲喊話，希望大家能一起持續支持子瑜，「大家一起繼續愛著子瑜好嗎？」期待明年台北演唱會再見面。