小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

綜藝天王吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊《咻比嘟華》成軍28年來的大小事。小鐘坦言自己曾對吳宗憲心生不滿：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次去宣傳，憲哥都不能去。」

▲吳宗憲、小馬、小鐘錄製《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供）

趁著節目小鐘也向吳宗憲道歉：「那時候杰倫幫我們寫了《世界末日》，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，而且他的合音都是最低音，憲哥臉綠到說『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎』？後來就重新調到現在的版本。」

吳宗憲想起此事還是很氣：「我第一次看到我自己翻臉，他們的聲音把整首歌填的滿滿的，我唯一只唱前面開頭『嗚嗚嗚』，一句歌詞都沒有，我真的完全破防。」

▲小鐘向吳宗憲道歉。（圖／中天綜合台提供）

小馬透露自己是第1位成員：「我是幕後工作人員，《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」比賽過程他得到吳宗憲賞識：「晉級後，每個禮拜都要去比賽，憲哥就說『我覺得你唱歌Ok，我想組團體，你來加入我們』，我3天後就辭職去找憲哥。」

衝動的舉動讓吳宗憲超傻眼：「他過來跟我說『我辭職了，我要加入』，我說『這是4個人的團體，現在我只有你1個』。」 一旁的小馬忍不住笑回：「那時候年輕啊！後來我就先幫憲哥開車，有時候憲哥也會拉我去棚內當小助理。」












