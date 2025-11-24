直擊／SJ利特來了！唱大巨蛋3天：收到滿滿愛　朝粉絲衝去擊掌簽名

記者吳睿慈／台北報導

GQ Men of the Year 2025年度風格大賞於24日在台北舉辦，SUPER JUNIOR隊長利特受邀出席，他壓軸出場，穿著粉紅色內搭與鐵灰色西裝外套，體恤等待很久的歌迷，他特地走到旁邊簽名、擊掌，親民度滿分。

▲利特出席星光紅毯。（圖／記者周宸亘攝）



利特剛唱完團體SJ在臺北大巨蛋的3場演出，他24日再度來到台北，參加GQ活動，親切地用中文打招呼「謝謝大家，我是利特」，她表示「很榮幸可以邀請我參加盛會，更榮幸可以見到很多台灣代表性的名人，很榮幸可以見到，希望明年也有機會再次參加盛會。」

▲▼利特與粉絲擊掌又簽名，超級寵粉。（圖／記者周宸亘攝）



利特提及前陣子在台灣的演出，熱情表示「我想要說，3天來在臺北大巨蛋感受到了滿滿的愛，比起我給大家的愛，台灣E.L.F.給我的愛更多，我會用更好的利特、更好的SJ回報大家。」離開前還對著四面八方鞠躬，並表示「謝謝辛苦了」，展現隊長的。

▲利特親切用中文打招呼。（圖／記者周宸亘攝）

特別的是，在偶像利特還沒出場前，場邊的E.L.F.情緒價值給好給滿，為每一位嘉賓熱情歡呼，意外成為本次可愛的焦點。