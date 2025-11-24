好樂團成軍10年開唱：快哭了！　合體老王樂隊飆嗓粉嗨翻

▲ 好樂團舉辦十週年專場。（圖／好樂團提供）



記者翁子涵／台北報導

好樂團迎來成軍10週年，推出第二張創作專輯《懂 Epiphany》，23日也在 Zepp New Taipei 舉行發片專場，唱到新歌〈唱〉時，他們開啟與觀眾互動的暖心合唱，瓊文表示：「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第四首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師。」

▲▼ 好樂團邀請老王樂隊主唱立長擔任嘉賓。（圖／好樂團提供）



台北場也邀請老王樂隊主唱立長擔任嘉賓，一登場先合唱〈他們說我是沒有用的年輕人〉，夢幻合作讓樂迷驚呼連連，瓊文詢問立長：「經營一個走了十年的團有什麼心得？」立長開玩笑：「可能要先喘一下，要多運動」。瓊文接著詢問：「有運動後比較唱得上去嗎？」，立長笑說：「現在有運動後比較唱得上去，但唱高音還是要出力『夾』一下。」

也自曝其實老王樂隊新專輯的〈我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡〉其實是一首寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，瓊文笑著對全場說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」語畢帶來〈我還年輕 我還年輕〉改編版本，現場限定的驚喜讓樂迷直呼：「這神級組合，我沒了！」



演出後，子慶冷笑話開關被開啟，表示老王樂隊有「拔罐」之歌，其實好樂團也有關於「針灸」的歌，叫做〈我愛你，卻不能拯救你〉，讓瓊文忍不住吐槽：「營造這個情緒對嗎？」演出最後，好樂團播放影片回顧十週年成長歷程，帶著樂迷一起穿越時空，也演唱近年鮮少公開演唱的〈或許我們都忘了最初說過的話〉作為安可曲獻給全場樂迷， 感性表示：「希望用音樂陪伴大家下一個十年。」

