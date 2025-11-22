金馬／《大濛》奪5獎成最大贏家！　製片感性「獻給台灣人的愛」

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場。本屆頒獎嘉賓邀來國際大導演李安、日本影帝西島秀俊、金馬影帝張震；以及翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、謝盈萱、許瑋甯、劉冠廷等人。稍早頒發最佳劇情片，最終由《大濛》奪下。

►【第62屆金馬獎得獎名單】看這裡

▲金馬62最佳劇情片《大濛》。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《大濛》獲得金馬62共5項大獎，日前公開的觀眾票選最佳影片，今（22）日一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，可以說是最大贏家，在後台接受訪問時，監製李烈坦言目前心情相當興奮，感嘆「金馬是全世界最難猜的獎」，也透露坐在台下時並不覺得劇組會得獎。

▲金馬62最佳劇情片《大濛》。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，李烈笑說自己緊張到心都快跳出來，也坦言「真的很想拿，希望拿了獎之後對票房有幫助」；監製葉如芬也表示自己跟李烈的心情很像，透露演員們都沒有成功奪得個人獎項讓她有些許喪氣，幸好最後拿下最大獎，而製片張雅婷則感性地說「得獎後覺得，證明了《大濛》是獻給台灣很多人的愛」。

▲《大濛》導演陳玉勳。（圖／記者周宸亘攝）

►更多【第62屆金馬獎】相關新聞

柯煒林與方郁婷雖然與個人獎項擦身而過，但皆表示對於《大濛》拿下最佳劇情片相當開心。柯煒林表示「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場」；方郁婷則說道「這次跟整個劇組拍戲很難忘，感受到大家非常愛這部電影，我自己也很愛」，喊話觀眾「希望大家都可以進戲院看」。