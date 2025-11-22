民歌手追思35位已故音樂人！　大巨蛋台下3萬人噴淚

▲ 灣聲樂團以〈最後一夜〉為靈感編曲獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人。（圖／中華音樂人交流協會提供）



《臺北大巨蛋 民歌大團圓》今（22日）聚集74位民歌手登大巨蛋高歌，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代，首次加盟民歌演唱會的知名古典交響樂團「灣聲樂團」在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等多位音樂人致敬。

演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等共35位音樂人，期望透過音樂感念這些始終在民歌與流行樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，讓他們的創作身影能以另一種形式在巨蛋回響、被萬名歌迷記住，現場氣氛動容不已。

而為了彰顯民歌時期象徵「闔家團圓」及遊子思鄉的代表性作品〈廟會〉人文情懷，特別以基隆三坑得意堂北管開場搭配氣勢廟宇視覺做開場，再搭配九份金山岩的神轎（山中迎媽祖的藤製神轎）及12尊神將齊舞，彷彿把整座廟埕搬進大巨蛋，現場熱鬧非凡，唱到主題曲《五十年》時，眾歌手更切蛋糕幫民歌50慶生，還幫「民歌教母」陶曉清驚喜慶生，氣氛歡樂不已。