金馬獎／王品澔露面認了「暴瘦6kg」　被問不倫簡廷芮…反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場。本屆金馬獎在曾創下億萬票房的創意總監殷振豪統籌下，跳脫傳統「不設主持人」，並擷取侯孝賢導演的《最好的時光》為靈感。稍早，近期感情生活陷入風波，被猜測介入簡廷芮婚姻的王品澔在後台採訪時，也分享了近期的心情。

▲王品澔（右）擔任金馬遞獎大使。（圖／記者林敬旻攝）

王品澔今（22日）在金馬獎擔任遞獎大使，超過180公分的身高穿著一襲帥氣黑色西裝現身，紅毯上也聚集大批粉絲替他加油打氣，甚至有影迷舉布條寫著「王品澔，最帥遞獎大使」。走完星光大道之後，王品澔也暫時在後台接受訪問。

被問到近期被指出是介入簡廷芮婚姻的「小王」，王品澔露出尷尬又不失禮貌的笑容，說道「今天是金馬電影盛會，就專注在金馬遞獎上」，對於感情風波絕口不提，而他也被發現身材瘦了一圈，坦言自己為了金馬遞獎努力運動，從82公斤瘦到76公斤。





對此，王品澔強調自己的體重並非突如其來暴瘦，而是為了金馬獎遞獎大使做的努力，強調沒有刻意減肥，就只是持續健身、運動。此外，王品澔被問到是否因為感情風波，工作量受到影響，他則維持一貫回答「就是專注在遞獎大使的身份上」。