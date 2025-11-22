日本天團柚子「突喊卡香港、上海演唱會」！台灣也不來了：不得不取消

記者潘慧中／綜合報導

日本天團柚子（YUZU）原本預計於12月舉辦「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」的香港、上海及台北場，22日無預警宣布取消，讓大批樂迷相當錯愕。

▲柚子12月8日不來台灣開唱了。（圖／翻攝自Facebook／寬宏藝術）



售票單位22日無預警宣布，柚子原訂12 月舉行的「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」演唱會，因「不可避免的諸多因素」不得不取消預定場次，並向支持的粉絲致上歉意。被取消的場次包含12月3日的香港場、12月6日的上海場，以及12月8 日在台北Zepp New Taipei的演出。

▲柚子是日本國民天團。（圖／記者湯興漢攝）



針對原訂於12月8日晚間在 New Taipei Zepp舉辦的演唱會，主辦單位稍早已公布退票辦法，並提醒若有相關問題，可透過email或電話洽詢，退票收件日期自即日起至2025年12月8日為止，「造成不便，尚祈見諒」，若有購票的粉絲要多加注意！

寬宏藝術臉書全文：



節目取消公告

衷心感謝各位一直以來對 YUZU 的支持。原訂於12月舉辦的「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」，因不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次。造成不便，尚祈見諒。

＜取消場次＞

2025年12月3日 (三) 香港・AXA Dreamland

2025年12月6日 (六) 上海・Shanghai Music Park

2025年12月8日 (一) 台北・Zepp New Taipei

2025年12月8日(一)20:00 New Taipei Zepp舉辦之台北站演出， 退票辦法如下，如有任何問題，請您利用 EMAIL(khamtw@gmail.com) 或電話 (07-7809900) 洽詢，謝謝。

退票辦法： 退票收件日期為2025年11月22日至2025年12月8日（截止日以退票申請書送達日期為準）。

【網路刷卡購票選擇郵寄或超商未領票者】：票券無需寄回，將由寬宏售票主動全刷至原刷信用卡銀行。

【網路刷卡超商已取票券者】：票券無需寄回，票款將由寬宏售票主動退刷至原刷信用卡銀行。

※網路刷卡購票之票款恕無法以現金或其它指定方式退還。

※退款時間將依發卡行及銀行之作業時間為準，建議您可留意次期信用卡帳單。

【網路購票ATM虛擬帳號付款者】：票券無需寄回，將匯款至購票者名下指定帳戶，請下載退票申請書 (https://reurl.cc/pKZrMx) 申辦，須將【退票申請書】+【台灣本地郵局存摺或銀行存摺封面影本】E-MAIL到退票申請專用信箱：khticket@kham.com.tw 或傳真至 07-7805353 申辦。

【超商購票現金付款者】：票券需以掛號信件寄回

1. 紙本票券正本。

2. 帳戶存摺影本(限訂購人帳戶)。

3. 退票申請書。

4. 寄送地址：「830007高雄市鳳山區青年路二段371號2樓 寬宏藝術票務收」

※退票僅以票面金額為計算，購票或退票所產生之系統服務費、郵寄費、超商服務費，退票寄回郵資、選擇ATM 轉帳付款產生之轉帳手續費等均不屬於退票費用計算內。