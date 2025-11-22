Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy在第七屆走鐘獎奪下最大獎「年度個人創作獎」，他15日在台上泛淚感謝一路支持自己的人，讓不少粉絲為之動容。但鮮為人知的是，他出席當天其實有請保鑣，背後原因則讓他心有餘悸。

▲▼Andy曾被3台車尾隨。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy在最新上傳的影片透露，之前參加了一場遊戲活動，未料準備離場時，「發現我的車後面有跟著3台車，一直跟著！」他不知道是誰派來的車子，「很恐怖。」

▲Andy直呼恐怖。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy當時想了很多方法，比方說繞路，不斷和司機大哥討論對策，試圖甩掉那3台車。至今仍心有餘悸的他，出席走鐘獎前為了保險起見，他特地請了幾個人充當保鑣，「找人cover我一下。」

▲▼Andy出席走鐘獎當天請了幾個人充當保鑣。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



否則依照Andy以前的習慣，他透露自己通常都是獨來獨往。對此，粉絲得知後都很替他感到打抱不平，紛紛留言：「可能要請一個保鏢比較安全」、「要為自己的安全小心！」