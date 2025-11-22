ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體TWICE連續兩天在高雄世運開場，她們22日晚間18點半準時開唱，隨著燈光暗下，8位成員以白色為主的服裝性感現身，第一首歌〈THIS IS FOR〉震撼開唱，現場5萬粉絲熱情應援，氣氛高漲，她們首次來到台灣開唱，定延感性表示，「後悔沒能早點來」，多賢稱讚子瑜是「我們的驕傲」，終於來到子瑜家鄉開唱，子瑜則大聲喊著「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，氣氛感動，觀眾席甚至有人默默擦淚。

▲▼TWICE高雄演唱會day1。（圖／讀者提供）

▲▼TWICE出道10年終於來台開唱。（圖／讀者提供）

▲▼TWICE高雄演唱會day1。（圖／讀者提供）

▲▼TWICE高雄演唱會day1。（圖／讀者提供）

TWICE 首度來台開唱，每個人輪流都講一句中文，部分成員甚至學了中文，隊長志效率先打招呼「哩厚，相信很多ONCE 期待今天的到來，我們也很期待」。

接著子瑜開口，5萬人響起熱烈尖叫聲，她以甜美的聲音打招呼：「我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了，很高興期待已久這一刻終於到來，我們也期待很久。」接著定延感性說：「今天看到很多高雄ONCE在等待我們、熱烈幫我們應援，後悔沒有早一點來，今天我們要一起玩的很開心。」Momo看著小抄用台語「我想你」告白。

▲▼TWICE高雄演唱會-周子瑜。（圖／讀者提供）

▲子瑜一開口全場哭了。（圖／讀者提供）

娜璉全中文告白：「大家好我是娜璉，今天來到這裡的ONCE等很久，為了大家等待，希望大家有難忘的回憶。」多賢則讚道「子瑜是我們的驕傲，終於來到子瑜的家鄉了」。接著，Sana用台語打招呼，她自招很怕忘詞，跳舞時腦海還不斷想著單字，最後Mina也說「很開心在這邊看到很多Once，希望大家跟我們開心玩到最後。」

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

