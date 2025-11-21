家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」網刷一排狂酸

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，但她仍繼續經營社群，還會在頻道發布新影片，不過最近卻被眼尖的網友發現，她的52萬IG帳號疑似消失，引發熱烈的討論。

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／popoo_5200）

有網友透過Threads發文指出，自己在搜尋家寧的IG後發現頁面一片黑，讓他頓時感到相當錯愕，甚至一度懷疑自己是否遭到對方封鎖。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言，不少人都表示自己也找不到家寧的IG，並附上截圖證明，甚至還有網友發現她似乎重新辦了一個新帳號，引發熱議。

▲家寧IG帳號消失。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，家寧一家人日前才遭Andy控訴逼他人財兩失，並指出檢方從家寧的手機發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人，目的是在討論要如何抹黑他，就連他身邊的親友都遭受波及。為此，Andy重申：「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人。」然而至截稿為止，家寧都尚未正面回應此事。