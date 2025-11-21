蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

記者張筱涵／綜合報導

藝人郁方20日分享自己在機場遇到的「艾草棒闖關」趣事，引發網友熱烈討論。她笑說，自己從蘇州帶回一支「市面上少見的超大艾草棒」，沒想到行李抵達松山機場後，被貼上帶有狗狗圖案的標籤，讓她滿頭問號，以為自己誤帶了肉品：「嚇得我一身冷汗，想著200,000就要飛了」

▲郁方帶的艾草棒被誤認成金華火腿以致遭貼標籤。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方一路回想，自己明明沒帶任何含肉的食物，頂多只是買了芡實糕，甚至懷疑是不是其中藏有自己不知道的成分。直到機場人員開箱檢查後才揭露真相，X光掃描時，艾草棒的形狀竟被誤判成「金華火腿」，工作人員還笑說，這種誤會其實「非常常見」，哭笑不得大喊：「到底，我們台灣人是有多愛買艾草棒？！」

郁方也在文末補上一句「敲膽經好用」，引來不少網友共鳴。有人直呼這種按摩棒真的很好敲、全身都能紓壓，也有人笑問「金華火腿長這樣嗎？」也有網友說，家裡也有一支，甚至已經敲壞兩根，還有人分享家中稱它為「孝親棒」，也有人表示，曾在北京看到很想買卻不確定能不能帶回，如今看了郁方的遭遇終於鬆口氣，更多人看到照片後也忍不住大笑，直說真的和金華火腿「有夠像」。