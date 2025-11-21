專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

記者黃庠棻／專訪

馬來西亞男星陳澤耀接連在電影《富都青年》和《他年她日》中，飾演吳慷仁和許光漢的弟弟，近期又在影集《監所男子囚生記》中有亮眼表現，擄獲越來越多台灣觀眾的心，除了事業成績有成，戲外他與太太雲鎂鑫也將迎來第一個孩子，在接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了與老婆相遇的故事。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

談到老婆雲鎂鑫，陳澤耀滿臉都是幸福的笑容，坦言兩人會交往都是自己主動追求來的，甜蜜說道「難得遇到跟自己有很多共同嗜好、又這麼適合的女生，就覺得她是『對的人』」，但雙方並非一見鐘情，初次見面時對對方都沒有太大感覺。

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

一直到某次，陳澤耀到台灣宣傳《分貝人生》，雲鎂鑫則是到台灣參加馬拉松比賽，熱愛運動的他開始在台北幫忙備賽，兩人會一起爬山、訓練，甚至會一起到彩虹橋、和平公園騎YouBike，足跡遍佈大台北地區，經過相處之後，他回到馬來西亞就跟女方告白了。

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

只不過面對陳澤耀的告白，雲鎂鑫一開始因為年紀關係產生疑慮，兩人女大男小相差了4歲，當時女方認為「沒想過跟年紀小交往」。所幸陳澤耀用真情打動了雲鎂鑫，在猛烈追求了一個月之後，雙方順利交往，更走到結婚這一步。

▲雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

陳澤耀笑著默認「台灣是夫妻倆的定情地」，也表示自己在台灣拍攝《監所男子囚生記》時，自然而然地就會跟其他演員分享與老婆相處的趣事，也習慣「把太太飛過來」，與同事、工作人員們認識，他更透露妻子很喜歡楊祐寧，曾說過「如果能跟祐哥合作就好了」，沒想到對方說完這句話就真的成真。

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

不僅如此，陳澤耀還笑說雲鎂鑫有「旺夫體質」，直呼「只要太太許的願望，一定會實現」，他分享之前老婆在他去香港拍戲時曾說過「喜歡周潤發」，後來他透過朋友成為「周潤發的跑友」，雙方會相約一起去跑步，在運動完之後更會一起去聚餐、吃飯。

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

與周潤發成為跑友一事，讓陳澤耀回想至今仍相當興奮，他大方分享與巨星互動的過程，初次見面時周潤發提前詢問好他的名字，一見到他就主動喊出「阿澤，你好啊」，讓他忍不住直呼「印象超深刻，原來這就是巨星的態度」，甚至在聚餐上，周潤發也會主動招呼陳澤耀，並說道「來，外地來的朋友坐我旁邊」。

▲陳澤耀與周潤發成為跑友。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

而陳澤耀即將在11月底成為人父，他與雲鎂鑫都選擇不公開寶寶的性別，等到孩子順利生出來之後，才會主動公布，他也透露自己會進產房陪伴老婆生產，感性說道「希望可以在現場給太太支持」，坦言自己目前的心情「緊張，但很期待」。

▲陳澤耀與雲鎂鑫即將迎來寶寶出生。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）