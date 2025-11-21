ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」
「4星座」將迎10年大運
趙露思工作室突發聲喊告
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

記者黃庠棻／專訪

馬來西亞男星陳澤耀接連在電影《富都青年》和《他年她日》中，飾演吳慷仁和許光漢的弟弟，近期又在影集《監所男子囚生記》中有亮眼表現，擄獲越來越多台灣觀眾的心，除了事業成績有成，戲外他與太太雲鎂鑫也將迎來第一個孩子，在接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了與老婆相遇的故事。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

談到老婆雲鎂鑫，陳澤耀滿臉都是幸福的笑容，坦言兩人會交往都是自己主動追求來的，甜蜜說道「難得遇到跟自己有很多共同嗜好、又這麼適合的女生，就覺得她是『對的人』」，但雙方並非一見鐘情，初次見面時對對方都沒有太大感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

一直到某次，陳澤耀到台灣宣傳《分貝人生》，雲鎂鑫則是到台灣參加馬拉松比賽，熱愛運動的他開始在台北幫忙備賽，兩人會一起爬山、訓練，甚至會一起到彩虹橋、和平公園騎YouBike，足跡遍佈大台北地區，經過相處之後，他回到馬來西亞就跟女方告白了。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

只不過面對陳澤耀的告白，雲鎂鑫一開始因為年紀關係產生疑慮，兩人女大男小相差了4歲，當時女方認為「沒想過跟年紀小交往」。所幸陳澤耀用真情打動了雲鎂鑫，在猛烈追求了一個月之後，雙方順利交往，更走到結婚這一步。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

▲雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

陳澤耀笑著默認「台灣是夫妻倆的定情地」，也表示自己在台灣拍攝《監所男子囚生記》時，自然而然地就會跟其他演員分享與老婆相處的趣事，也習慣「把太太飛過來」，與同事、工作人員們認識，他更透露妻子很喜歡楊祐寧，曾說過「如果能跟祐哥合作就好了」，沒想到對方說完這句話就真的成真。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

不僅如此，陳澤耀還笑說雲鎂鑫有「旺夫體質」，直呼「只要太太許的願望，一定會實現」，他分享之前老婆在他去香港拍戲時曾說過「喜歡周潤發」，後來他透過朋友成為「周潤發的跑友」，雙方會相約一起去跑步，在運動完之後更會一起去聚餐、吃飯。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀受訪時大方談及老婆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

與周潤發成為跑友一事，讓陳澤耀回想至今仍相當興奮，他大方分享與巨星互動的過程，初次見面時周潤發提前詢問好他的名字，一見到他就主動喊出「阿澤，你好啊」，讓他忍不住直呼「印象超深刻，原來這就是巨星的態度」，甚至在聚餐上，周潤發也會主動招呼陳澤耀，並說道「來，外地來的朋友坐我旁邊」。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

▲陳澤耀與周潤發成為跑友。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

而陳澤耀即將在11月底成為人父，他與雲鎂鑫都選擇不公開寶寶的性別，等到孩子順利生出來之後，才會主動公布，他也透露自己會進產房陪伴老婆生產，感性說道「希望可以在現場給太太支持」，坦言自己目前的心情「緊張，但很期待」。

▲陳澤耀與老婆雲鎂鑫。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

▲陳澤耀與雲鎂鑫即將迎來寶寶出生。（圖／翻攝自Instagram／meisim.hoon）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

監所男子囚生記楊祐寧劉以豪陳澤耀施名帥張軒睿邱以太

推薦閱讀

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

11小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

8小時前

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

8小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

19小時前

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

8小時前

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

23小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

20小時前

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

14小時前

趙露思工作室突發聲明！　鎖定17名黑粉喊告：絕不姑息

趙露思工作室突發聲明！　鎖定17名黑粉喊告：絕不姑息

9小時前

新人狂接40場演出！　「神曲成KTV冠軍」紅到海外

新人狂接40場演出！　「神曲成KTV冠軍」紅到海外

16小時前

黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

7小時前

基努李維「顏值巔峰」回來了！《康斯坦汀》4K修復重返大銀幕　帥翻全場

基努李維「顏值巔峰」回來了！《康斯坦汀》4K修復重返大銀幕　帥翻全場

11小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

【日相涉台言論引不滿】陸外交部再嗆：借台灣生事，只會給日本找事

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

不只高顏值！范姜彥豐「陸綜開唱」實力被挖出…第一次創作給女兒

34分鐘前0

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

48分鐘前20

遭黑名單數十年！邱垂亮「見不到父母最後一面」人生至痛　紀錄片揭傳奇人生

5小時前31

伊莉莎白歐森自爆「靈魂是92歲老太太」　《換乘真愛》死後回春陷三角戀

6小時前0

陳澤耀《監所》遭倒吊私刑臉充血！　陳雪甄爆粗口耍狠「戲外竟是學霸」

6小時前20

曾合作奧斯卡名導20年！　鄒時擎揭西恩貝克私交：一起創作，卻沒人知我是誰

6小時前0

陳玉勳自爆拍過同志片！被李安吐槽假文青　揭侯孝賢「長鏡頭秘密」全場笑翻

7小時前21

黃沐妍昔患卵巢早衰「被判不孕症」　公開備孕辛酸：人生自己主導

8小時前65

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

8小時前83

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    11小時前5646
  2. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    8小時前3412
  3. 即／被爆離婚　孫正華發聲明
    8小時前124
  4. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    19小時前4828
  5. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    8小時前143
  6. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    23小時前10497
  7. Sandy主持外景大遲到！
    20小時前1610
  8. 王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家
    14小時前5656
  9. 趙露思工作室突發聲明！　鎖定17名黑粉喊告
    9小時前221
  10. 新人狂接40場演出！　「神曲成KTV冠軍」紅到海外
    16小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合