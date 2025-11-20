新人狂接40場演出！　「神曲成KTV冠軍」紅到海外

▲郭家瑋正式宣布加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作新人郭家瑋，正式宣布加盟索尼音樂，加盟後的首波計畫也同步曝光，郭家瑋將於年底推出全新作品，以及2026年全新音樂專輯已正式啟動，並宣布由金曲製作人張簡君偉擔任製作統籌，共同打造全面進化版的「郭式情歌宇宙」，預計帶給歌迷更多面向音樂風格。

今年對郭家瑋而言，可說是收穫滿滿的關鍵之年，年初以〈過了幾天〉強勢出擊，歌曲更登上全台KTV冠軍，成為年度具傳唱度的情歌之一，6月馬不停蹄前往馬來西亞展開媒體宣傳，歌曲在當地電台與社群掀起一波翻唱熱潮，7月受邀登上馬來西亞電台988檳城台慶演出，在大型舞台上展現創作新人的現場爆發力，10月他首次於新加坡舉辦個人LIVE HOUSE演出。



除了海外市場全面延伸，郭家瑋在台灣的校園與商演亦是邀約不斷，全年跑遍各大校園超過40場，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一。每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱〈轉呀轉不停〉的互動時刻，總笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」

郭家瑋表示：「期待用更好的作品回報歌迷，也期待和更多音樂人合作，把心裡的故事寫成更多歌。」而他在23日將於高雄的洛克音樂藝文展演空間舉辦「過了幾天 又 過了幾年」音樂唱聊會。

