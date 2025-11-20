小虎隊合體復出露曙光！　經紀人證實「積極促成」搶先曝1喜訊

▲小虎隊將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

90 年代偶像神話、超級偶像團體小虎隊將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過30多年的歷程，小虎隊在大型晚會的合體演出後再次掀起跨世代熱潮，團隊在其後持續與三位成員溝通再合體的可能性，儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷。小虎隊前經紀人苗秀麗表示歌迷這幾年來不斷敲碗，目前仍在積極促成，盼未來能再讓三人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

▲▼小虎隊當年掀起風潮。（圖／華納音樂提供）



小虎隊的起源追溯至80年代華視節目《青春爭霸戰》，由前經紀人苗秀麗與張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，而年僅15歲、剛從初中畢業的蘇有朋，雖被質疑年紀太小，卻讓綜藝教母張小燕一眼相中深具潛能力保入隊，三位少年從此組成了影響華語樂團數十載的「小虎隊」，節目播出後，三位仍在校園讀書、帶著稚氣卻全力以赴的身影迅速引起共鳴，青春率真的形象讓小虎隊成為校園與青少年心中最具代表性的偶像團體。



當時的經紀人苗秀麗透露，三人背景與個性截然不同，而這些差異恰恰成為他們的魅力來源。蘇有朋在加入前幾乎沒有舞蹈經驗，甚至連KTV都沒去過，但對舞台有著單純的熱情。吳奇隆與陳志朋則為了錄影與排練，經常在課後往返台中與台北，來回奔波成為他們共同的日常。

工作人員回憶，蘇有朋因課業壓力與記舞步較吃力，練舞時常感到沮喪，而吳奇隆往往擔任隊內的協調角色，陪著兩人一起重新調整、再來一次，吳奇隆著名的代表作〈祝你一路順風〉，也正是源自他們在那些日子裡並肩往返、互相扶持的真實心情。



真正引爆他們知名度的，更是那場震動全台的「萬人簽名會」，因電視節目的曝光不到幾個月，當時唱片公司尚在觀望是否推出專輯，節目團隊決定在連假期間於舉辦大型活動做為人氣測試。未料當天清晨會場已聚集大批歌迷，簽名活動開始不到10分鐘，便因粉絲推擠導致秩序失控，最終僅簽出不到200張簽名就被迫中止。三位成員在工作人員護送下撤離，而現場影像經媒體大量播送後，小虎隊隔日登上各家新聞版面頭條，吳奇隆、陳志朋、蘇有朋正式成為全民偶像。

