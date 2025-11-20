賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

記者孟育民／台北報導

TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺），19日到台中市一間國中參加演講活動，但因為未徵得同意就直播，引發校方不滿，校長突到現場中斷活動，神情嚴肅表示：「讓孩子陷入危險當中，你們是不是要對我們學生的家長和學生致歉呢？」事後賓賓哥發聲道歉。隨著輿論持續延燒，賓賓哥稍早也在直播還原整個過程，認為是有心人士惡意操作。

▲賓賓哥直播曬出校方給的感謝狀 。（圖／翻攝自賓賓哥抖音）

賓賓哥曬出校方給予的感謝狀，證實是有收到邀請，也公開與老師的對話，對話紀錄內明確指出有詢問直播相關問題，「有一位老師是知情，他有跟我們討論哪一個點，學生不能直播，可以在詢問的過程直接告訴我，不是告訴我們特定地點不能拍。」他認為是雙方溝通上傳達有誤，但直言校長當下處理太過激動，「我也有錯，只是在校長處理這件事，太過於激動，因為她不了解狀況，讓小朋友看到這種情況，連老師都亂說話。我不管老師怎麼跟校長說，我只是要還原真相。」

▲賓賓哥公開和老師對話紀錄 。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

賓賓哥認為整起事件是有心人士惡意檢舉，直接點名圤智雨，認為背後操控假冒家長打電話給校方，他點出爭議，「當下還有一位老師，說不知道對方名字，如果今天是歹徒打進去，校方不去確認身分，那是不是有疑慮了？假冒家長，希望學校可以調一下通聯，我親自跟這些家長拜訪道歉。」