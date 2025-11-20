炎亞綸「許多莫名其妙的事都和我有牽連」 長文吐心聲：問心無愧

記者潘慧中／綜合報導

炎亞綸20日適逢39歲生日，他在社群網站有感而發地回顧過去一年的起伏，並以「感謝我所失去的教會我珍惜，感謝我所得到的教會我知足」作為自我修行的核心。他坦言這一年「有的沒的事情很多，可謂禍不單行」，但依然選擇相信善意，並希望持續成長，把「心裡的平靜」當作送給自己的禮物。

▲炎亞綸迎來39歲生日（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



炎亞綸在文中細數生命帶給他的各種課題，「感謝離開我的，讓我知道我的不足；感謝不離不棄的人，讓我心裡充足。」更特別感謝在他落難時伸出援手的朋友：「讓我知道在朋友面對困難時，我也可以同樣的伸出援手。」面對失去、得到、離開與陪伴，他都抱持感恩的心。

▲炎亞綸感謝生命帶來的各種課題。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



談到這一年的紛擾，炎亞綸直言「許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，但他不想再回到「唇槍舌戰」的狀態，儘管這樣的選擇會讓自己「飽受質疑」，甚至被誤會也沒關係，「只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

▲炎亞綸不想再跟以前一樣和人唇槍舌戰。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



炎亞綸表示自己會「繼續修行，繼續成長」，並訓練自己做到「泰山崩於前不改色」。雖然承認過去的經歷都是改進的機會，但他仍對自身抱持信心，「我對於人，90%都能以善良對待，以真誠待之，於是我問心無愧，心裡的平靜是我送給自己的禮物。」

炎亞綸IG全文：

I still love the world.