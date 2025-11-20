Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）主持經驗豐富，但她最近在節目中坦言，有次出外景前得知來賓是前輩徐乃麟時，本來就抱著戰戰兢兢的心情，未料上車就睡著的她完全沒發現司機開錯地方了，意外造成她遲到的局面。

▲Sandy透露當天的來賓是前輩徐乃麟。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



Sandy近日在《小姐不熙娣》透露，徐乃麟當時是帶著兒子徐新洋一起上她的外景節目。原本要在早上10點抵達指定地點，未料上車睡一覺醒來的她，完全沒看到工作人員在場，拍下門牌照傳過去後，才驚覺司機開到同路名但不同區域的地方！

▲▼Sandy發現司機開錯地方後，立刻開視訊跟乃哥道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



當場立刻開視訊先向徐乃麟致歉，幸好乃哥不但沒生氣還叮嚀Sandy要小心。但令她崩潰的是，估算到確切地點的路程大約距離40分鐘，「我真的是快瘋了！」

▲▼Sandy想到自己會遲到40分鐘就快瘋了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



終於抵達現場後，徐乃麟不但已經幫忙開場，拍攝也進入下個階段，Sandy才很不好意思地入場。有趣的是，乃哥笑咪咪地跟她說「我知道你們要整我，你們就是想要我生氣對不對」，一度以為是節目設計的橋段。

▲▼徐乃麟一直以為Sandy要整他。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



Sandy連忙澄清，真的沒有要整人，「乃哥，我們真的沒有要讓你生氣，我真的沒有要整你，我真的是走錯了！」

▲Sandy表示她真的跑錯地方了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）