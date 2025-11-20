ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
孫生宣布「再打造反骨男孩」
好勝心最強星座 Top 3
奧斯卡影后自爆「注意力缺失」
不愛李沐愛歐爸！宋柏緯認了對振永「動心」　羞曝片場視角：帥到讓我錯亂

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，以1977年發生的中壢事件為時代背景，適逢事件紀念日，曝光的正式預告中出現「驚喜彩蛋」，主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到那個青春又勇敢的年代。《那張照片裡的我們》17、18日兩天在金馬影展進行世界首映，首次欣賞完成作品的振永、李沐、宋柏緯哭成一團，宋柏緯在映後突如其來告白振永，笑言振永的帥氣讓他一度錯亂。

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》振永和李沐在電影中初見面就很有火花。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年上映，身兼監製與導演的湯昇榮分享創作初衷：「我認為是時候要透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力的改變這塊土地、改變生活、改變自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中壢事件發生在1977年11月19日，湯昇榮為了呈現作品的時代性，特地取得台視授權當年的珍貴新聞片段，而該新聞是由該台當家主播盛竹如進行播報，湯昇榮不忘致電本人，本人也欣然同意，觀眾可透過他說：「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的一票，都是順利而且圓滿的。」與三位主角一起回到動盪的70年代。

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》以1977年為背景，振永和李沐詮釋一段動盪時代下的愛情故事。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

主創團隊與演員17日、18日現身金馬影展世界首映，不少觀眾未經歷過電影中的70年代，看完電影感觸良多，甚至回家查詢該段歷史。導演鄭乃方表示：「這是我們製作這部電影的用意，1977年是台灣歷史重要的轉捩點，故事聚焦在三個主角的生命，透過三人的故事帶領觀眾回頭看那個百花齊放的年代，理解當時的輪廓，也希望透過電影帶給現在的年輕人更多的勇氣與支持。」

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

導演湯昇榮透露籌備期間做了大量田調，在一篇論文中發現當年台灣有近 1500名留學生，其中1000人來自韓國；加上文獻顯示當時有許多韓國跆拳道教練來台教學，才構思出振永所飾演的跆拳道教練金浩熙一角。振永坦言起初接到邀約時，想到必須在海外一段時間拍攝有些擔心，「來到台灣後發生的每件事都令我印象深刻，包含主創團隊和演員們，都為了我做了非常多付出，在這裡的每一天都非常幸福！」

《那張照片裡的我們》三角色在不平靜的年代遇上愛情、友情、社會等重重難關，首映現場頻頻傳出啜泣聲，包含三演員也都看到落淚。飾演相館女兒范賢英的李沐從看預告就沒忍住淚水，首映更帶整包衛生紙入場，結束後淚流滿面，她含淚笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》李沐飾演的女主角賢英在電影中遇上中壢事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯飾演她的青梅竹馬李弘國，預告中勇敢高喊「這些事情，總是要有人做的」追求公平選舉，被問到現實生活中會選擇勇敢還服從，他自曝：「以演戲來說，我開拍前都蠻勇敢的，但開拍後就會比較服從，因為這樣才能順利殺青啦，觀眾才能看到好的作品。」

振永與韓國團隊在台灣首次看成品，不斷比讚：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永在《那張照片裡的我們》飾演從韓國來台的跆拳道教練。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永與宋柏緯也因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。他回憶起心動瞬間：「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

兄弟倆看完首映後，在後台上演「誇誇大會」，瘋狂稱讚對方哪場戲超帥，振永更趁空確認宋柏緯的工作行程，盼下次訪台能有機會與他私下聚聚，預約共度聖誕節。

▲《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯電影中飾演熱血青年，號召青年們一起監督投票。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，和台灣有著深厚緣分。此行訪台期間不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，昨金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，他趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」電影將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。

