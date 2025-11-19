林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

記者王靖淳／綜合報導

中職味全龍啦啦隊女神林襄最近和隊長小映趁工作空檔飛往韓國，進行一趟快閃58小時的短暫旅行，不過原以為能稍微放鬆充電的她，沒想到卻插曲頻傳，讓她直呼崩潰。

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄坦言自己竟然犯了訂錯機票的迷糊錯誤，由於11月1日下午在台灣還有既定的工作行程，為了趕回來，她只好想盡辦法重新買票，但無奈當下已無直飛航班，最終只能選擇一條極為折騰的路線，必須先從金浦飛往濟州島，再轉機長達6小時才能飛回桃園，這突如其來的變故讓她感到「崩潰」。

為了順利搭上這班轉機航班，林襄在仁川到金浦附近找了間飯店簡單洗澡休息後，便在凌晨4點出門，準備前往機場。殊不知，更大的考驗還在後頭，載她們的Uber司機一看到她們是外國面孔，竟直覺地將車開往國際線航廈放她們下車，讓原本是要搭乘國內線轉機的林襄當場傻眼，無奈大喊是「崩潰*2」。

▲林襄分享旅行插曲。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄透露，她拖著行李在機場迷路走了快30分鐘才終於抵達國內線航廈，好不容易到了櫃檯，才發現托運行李額度僅限15公斤，讓她們不得不當場開箱整理、分裝行李。在經歷一串混亂之後，林襄表示當時班機預計6點20分起飛，6點就要登機，但她直到5點55分都還卡在海關前。眼看就要趕不上飛機，最後她只能抱著10公斤的手提行李，在機場內狂奔，整個人又累又喘，為此她形容這是「崩潰*3至極」的慘況。