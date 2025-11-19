ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李多慧凌晨「掩面哭了」！原因曝光：從沒想過人生會有這麼一天

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，她的YouTube頻道終於破百萬訂閱，讓她不禁泛淚：「我從來沒想過人生會有這麼一天。」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧掩面哭了。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

畫面中，可以看到李多慧在家穿著淡紫色外套，頭頂還夾著一個又大又可愛的紅色髮飾。她眼眶泛紅，一手拿著一團面紙，輕輕覆在鼻子與嘴前，像是剛擦完眼淚，「這張照片有點害羞、有點肉麻，但就請大家今天一天原諒我一下吧。」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧眼眶泛紅拭淚。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

看著訂閱數破百萬的瞬間，李多慧感動又驚喜，她19日凌晨感性地說自從來到台灣後，她覺得「我的人生就像一部戲劇一樣」，只能感謝一路支持她的台灣粉絲，「真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們」，甚至感動到思考該如何回饋，「我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲▼李多慧開心記錄訂閱數破百萬的瞬間。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧表示，是粉絲讓她重新找到前進的理由，「你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！」並承諾會持續努力進步，希望與大家「一直一起走下去」。她也強調將提升創作表現，「我會更努力學習、提升自己的內容品質，請大家多多期待我YouTube的進步。」

李多慧Threads全文：

我從來沒想過人生會有這麼一天，來到台灣之後，
我的人生就像一部戲劇一樣 …
真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，
我該怎麼回報你們的這份愛呢？
我應該辦什麼活動才好呢？
你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！
真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。
我會更努力學習、提升自己的內容品質，
請大家多多期待我 YouTube 的進步

