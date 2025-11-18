最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡淳佳出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡歌手蔡淳佳「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」昨（18日）在廣州開跑，正逢她出道25週年的同一天，她一口氣唱滿23首經典，從〈兩個人間〉暖場到〈掌聲響起〉收尾，正式段落兩小時外加半小時寵粉合影，相當有誠意。

▲▼蔡淳佳廣州演唱會。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

▲蔡淳佳日前在廣州開唱。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

她一出場就哽咽：「今天剛好是我出道日…一晃25年，我還在唱給你們聽。」現場粉絲尖叫聲震耳欲聾，」她情緒剛落定，下一秒馬上變身「新加坡老師」現場開課，教粉絲喊Singlish「STEADY bom pi pi！」全場大叫到破音，連燈光師都笑出來。

請繼續往下閱讀...

演出一路穿越她的聲線記憶，〈幾何〉、〈回到最初〉點開初期時光，情歌段落〈眼裡眉間〉、〈等一個晴天〉把全場變成千人KTV，無插電版的〈依戀〉、〈相思河畔＋蝴蝶〉靜默到能聽見呼吸，〈愛如潮水〉與〈等你成空〉接連掀起大合唱，她還笑問：「你們想搶我工作嗎？」觀眾秒笑瘋。

▲▼蔡淳佳廣州演唱會。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

▲蔡淳佳下個月將來台開唱。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

最後以〈風鈴〉、〈慶幸有你愛我〉一路灌滿暖意，安可再用〈他和她〉回到舞台中央，並在台上陪粉絲拍照近半小時，瘋狂揮手、比心、點名，最終以〈有一天我會〉、〈掌聲響起〉作結，廣州首站在歌聲與掌聲中完美落幕。台北站將於12月13日在Legacy TERA登場。

