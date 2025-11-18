「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

記者蔡琛儀／台北報導

有著「暗黑版李珠珢」封號的南韓寫真女神煉乳，擁有70E傲人上圍的她目前仍是大學生，擅長遊走在清純與挑逗之間，在寫真界和Cosplay圈享有極高人氣，近日宣布即將來台，於12月13日、14日舉辦「煉乳Color Party聖誕限定場」見面會，也是她人生首次見面會。

▲▼南韓寫真女神煉乳。

煉乳自曝愛開玩笑、較為主動，同時又有貓系愛撒嬌的特質，坦言自己的優勢就是「能很好地抓住男性喜歡的點並表現出來」，因為她從高中就開始研究拍攝，也很喜歡看寫真和AV作品，但她強調：「我努力呈現的不只是裸露，而是結合藝術性的情色之美。」自己喜歡有男人味、成熟、有點性感類型的男生，比起狗狗型更愛貓系長相，重點是只對她溫柔。

煉乳也大方承認：「我喜歡AV，就像人們喜歡電影一樣，我喜歡那些製作精良、有企劃性的作品。特別喜歡SM類型。」平常有空也會涉略日本AV作品，甚至曾經為了拍攝「女體盛」主題照片，特地到日本呈現出生魚片一片一片放在身上的效果，「雖然洗了六次身體都還有味道，非常辛苦，但成果真的讓我很滿意。」

▲煉乳有「暗黑版李珠珢」」稱號。

對於人生首次舉辦粉絲見面會，煉乳既緊張又期待，也擔心自己的心意能不能好好傳達、能不能滿足大家的期待，屆時將在見面會上與大家性感互動，還準備彩藝表演甚至開放「摟腰」體驗讓粉絲圓夢，此外，還有一對一變裝攝影會，煉乳將換上職業制服、私密內衣，拿出她最擅長呈現類AV故事感氛圍。