范少勳飛愛沙尼亞「吃水餃配優格」驚呆！首度參加國外影展走黑毯

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題及兒少犯罪電影《失樂園》昨（17）日在歐洲愛沙尼亞塔林黑夜國際影展舉行世界首映，導演蔡銀娟以及演員范少勳在愛沙尼亞首都塔林與歐洲觀眾相見歡，更首次體驗北歐寒冷天氣，體感只有0度的黑地毯，兩人都嗨喊「興奮到忘記冷了」。

▲《失樂園》導演蔡銀娟與范少勳到愛沙尼亞首映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

塔林是歐洲國家愛沙尼亞的首都，塔林黑夜影展是國際電影製片人協會（FIAPF）認證的A類影展，與柏林、坎城及威尼斯影展是相同層級的國際影展。

對於電影《失樂園》世界首映，導演蔡銀娟表示「可以在歐洲進行世界首映真的很開心，也覺得很幸運，我自己很敬佩的導演是比利時的達頓兄弟二人，他們的作品長期關注社會議題和需要關心的族群，甚至有影響比利時當地的法律和社會制度的改變，期待《失樂園》未來在台灣放映時也有這樣正面的影響。」

以往的影展都是紅毯，但塔林黑夜影展卻是走「黑毯」，讓導演蔡銀娟感到相當特別。《失樂園》在歐洲的愛沙尼亞進行世界首映，范少勳興奮表示「這是我第一次在歐洲，感覺很新鮮，最大的感受就是超冷，早上梳化的時候看到下雪，這也是我第一次看到下雪，這裡建築物的風格讓我感覺很像在童話故事裡面，還是給愛沙尼亞的梳化老師梳化，都是很棒的體驗。」

關於首度參與海外放映，范少勳笑說「這是我許願已久的，參與世界首映，去更多不同的地方看看，希望有更多人看到這個電影，更多人注意到這個議題。」

聊及在愛沙尼亞的體驗，范少勳搞笑說「沒想到可以在這裡吃到水餃，還可以搭配優格，回台灣可以試試看這樣的搭配，看會不會有塔林的味道。」導演蔡銀娟也對這個當地的美食「西伯利亞餃」印象深刻。

范少勳更表示很喜歡在地的古蹟「進到那些很像城堡或是教堂，都會很想去摸摸他們的石材，會一直聽到鐘聲，有種穿越歷史的感覺，提醒我趕快回家，不然會像灰姑娘。」

跟著歐洲觀眾一起看首映的范少勳，坦言自己和歐洲觀眾一樣，對於電影中孩子們要經歷的事件很關心「光打開眼界，注視這樣的議題，就是很大的一步。」

蔡銀娟導演則發現歐洲觀眾對電影中的孩童演員表現非常驚艷「觀眾還特別提出疑問，這麼年輕的演員竟然能有這麼成熟且自然的演技，對於如何選出這些兒少演員很感興趣，我也有分享我們兒少演員的海選、培訓過程，以及飾演社工師的少勳、丁寧、宥漩也有到真正的育幼院蹲點，切身體驗他們的生活、工作等日常。」

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化院裡的孩子卻挫折重重。

而18歲離開育幼院回到老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨生存的困境以及詐騙工作的誘惑。故事將由三個視角帶領觀眾走進惡的循環。「失樂園」是形容天使墜落、惡魔誕生的地方。電影《失樂園》裡，有些人因為種種原因往下墜落，如同天使變成惡魔。電影《失樂園》於11月在愛沙尼亞舉行世界首映，將於2026年在台灣正式上映。