ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Angelababy兒逛街被野生捕捉！
容易「見笑轉生氣」星座TOP 3
等了40年！阿湯哥「首座小金人」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Energy 阿弟 東海 利特 銀赫 謝和弦 范姜彥豐 王子

振永大胸肌讓宋柏緯看呆：害我NG！　「你吃飯了嗎？」像韓文髒話⋯全劇組跟學

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》17日在金馬影展舉行世界首映，雙導演湯昇榮、鄭乃方，帶著演員振永、李沐、宋柏緯一同亮相。隔天正好也是振永的34歲生日，他感動表示：「我去年生日也是在台灣過的，生日願望就是希望電影能夠大賣。」

▲▼宋柏緯(左起)、李沐、振永出席《那張照片裡的我們》金馬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《那張照片裡的我們》（左起）宋柏緯、李沐、振永，在金馬影展世界首映合體。（圖／記者李毓康攝）

振永去年在台灣拍攝《那張照片裡的我們》，因此在劇組中慶生，今年又與夥伴們重聚，團隊也是先就準備好壽桃，為他送上祝福。其實三位主演的生日很接近，提到生日願望，宋柏緯喊話：「希望電影賣破億！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李沐出席《那張照片裡的我們》金馬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李沐近來《如果我不曾見過太陽》、《那張照片裡的我們》，兩部作品接連問世。（圖／記者李毓康攝）

李沐則剛好前年在戲劇《如果我不曾見過太陽》過生日，去年則是在拍攝《那張照片裡的我們》，今年生日剛好兩部作品都問是，李沐說：「希望觀眾能看見這2個我也很喜歡的故事，也希望每一個角色都能幸福。」

▲▼宋柏緯(左)與李沐(右)送上蛋糕為振永(中)慶生，《那張照片裡的我們》金馬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲振永提早一日在《那張照片裡的我們》世界首映活動慶生。（圖／記者李毓康攝）

第一次參加台灣電影拍攝的振永說，印象最深刻的中文是「你吃飯了嗎？」，因為聽起來很像韓文的髒話，沒想到後來大家都跟的學，「那時候一起講韓文髒話，也太好笑了！而且大家學髒話學得很好。」

▲▼宋柏緯(左起)、導演鄭乃方、湯昇榮、李沐、振永出席《那張照片裡的我們》金馬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《那張照片裡的我們》雙導演湯昇榮、鄭乃方，帶著主演振永、李沐、宋柏緯一同亮相。（圖／記者李毓康攝）

宋柏緯則教他講「超爽」，因爲當時眾人一起去吃飯，振永吃到美食非常興奮，「我覺得他適合更奔放的形容詞，店家聽了會很開心。」振永也表示，很難忘在台灣吃到的美味火鍋，也特別謝謝工作人員組，拍攝時特別為他準備韓式便當和最愛的台灣滷肉飯。

▲▼振永出席《那張照片裡的我們》金馬活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲振永出席《那張照片裡的我們》金馬紅毯活動。（圖／記者李毓康攝）

導演湯昇榮表示，看過振永在韓劇《雲畫的月光》、《Sweet Home》的表現，大讚他「又帥又特別」，因此對他提出邀約，而振永光是看劇本就哭了五次，馬上決定接下這部電影。

▲▼宋柏緯出席《那張照片裡的我們》金馬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲宋柏緯出席《那張照片裡的我們》金馬紅毯活動。（圖／記者李毓康攝）

片中振永在河邊脫衣露出健壯上半身，宋柏緯笑說：「本來那場戲我是要專注在他身上的傷口上，但我好像沒看到傷口，只看到兩個胸肌，害我吉他彈不好還NG。」振永坦言脫衣服真的很害羞，覺得自己應該再練壯一點。導演鄭乃方則笑說：「很想喊他歐巴，但他不准我講，他說會全身發麻，那是懲罰，我說他一NG就喊他歐巴，結果沒有，代表他演得很好。」

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永在《那張照片裡的我們》露出精壯胸肌。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

那張照片裡的我們振永李沐宋柏緯

推薦閱讀

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

11小時前

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

10小時前

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

11/16 21:49

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

16小時前

梁云菲被送醫病況曝光　3天前告白患「前額葉失能」

梁云菲被送醫病況曝光　3天前告白患「前額葉失能」

13小時前

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

11/15 15:10

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

10小時前

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

14小時前

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

11/16 20:00

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

11/16 22:11

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

11/16 19:25

曾組女團爆紅...女星離開台灣30多年　「滿頭白髮美國當農婦」近況曝光

曾組女團爆紅...女星離開台灣30多年　「滿頭白髮美國當農婦」近況曝光

11/12 17:07

熱門影音

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD
Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【機車變球瓶】轎車衝撞待轉區　7機車如保齡球被撞飛

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

45分鐘前2

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

2小時前0

振永大胸肌讓宋柏緯看呆：害我NG！　「你吃飯了嗎？」像韓文髒話⋯全劇組跟學

2小時前0

才剛奪金鐘獎！鳳小岳首登高雄跨年　第三波卡司曝光

2小時前64

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

2小時前21

「台灣碧昂絲」林美秀親編女團舞！　9m88穿短裙「辣跳大腿舞」C位出道

3小時前2

林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

3小時前1

《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

3小時前0

伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢嗨唱KTV！　大讚《左撇子女孩》：今晚就去夜市朝聖

4小時前12

High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」　揭4理由認：實力還不足

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面
    11小時前4231
  2. Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！
    10小時前149
  3. Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！
    11/16 21:493630
  4. 唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！
    16小時前41
  5. 梁云菲被送醫病況曝光
    13小時前1014
  6. 五月天冠佑19歲女兒長大美成這樣
    11/15 15:104
  7. 張立東控遭風田背叛搶妹
    10小時前144
  8. 韓男星山路散步發現屍體！嚇壞急報警
    14小時前102
  9. 台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩
    11/16 20:00243
  10. 直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼
    11/16 22:11102
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合