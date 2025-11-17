振永大胸肌讓宋柏緯看呆：害我NG！　「你吃飯了嗎？」像韓文髒話⋯全劇組跟學

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》17日在金馬影展舉行世界首映，雙導演湯昇榮、鄭乃方，帶著演員振永、李沐、宋柏緯一同亮相。隔天正好也是振永的34歲生日，他感動表示：「我去年生日也是在台灣過的，生日願望就是希望電影能夠大賣。」

▲《那張照片裡的我們》（左起）宋柏緯、李沐、振永，在金馬影展世界首映合體。（圖／記者李毓康攝）

振永去年在台灣拍攝《那張照片裡的我們》，因此在劇組中慶生，今年又與夥伴們重聚，團隊也是先就準備好壽桃，為他送上祝福。其實三位主演的生日很接近，提到生日願望，宋柏緯喊話：「希望電影賣破億！」

▲李沐近來《如果我不曾見過太陽》、《那張照片裡的我們》，兩部作品接連問世。（圖／記者李毓康攝）

李沐則剛好前年在戲劇《如果我不曾見過太陽》過生日，去年則是在拍攝《那張照片裡的我們》，今年生日剛好兩部作品都問是，李沐說：「希望觀眾能看見這2個我也很喜歡的故事，也希望每一個角色都能幸福。」

▲振永提早一日在《那張照片裡的我們》世界首映活動慶生。（圖／記者李毓康攝）

第一次參加台灣電影拍攝的振永說，印象最深刻的中文是「你吃飯了嗎？」，因為聽起來很像韓文的髒話，沒想到後來大家都跟的學，「那時候一起講韓文髒話，也太好笑了！而且大家學髒話學得很好。」

▲《那張照片裡的我們》雙導演湯昇榮、鄭乃方，帶著主演振永、李沐、宋柏緯一同亮相。（圖／記者李毓康攝）

宋柏緯則教他講「超爽」，因爲當時眾人一起去吃飯，振永吃到美食非常興奮，「我覺得他適合更奔放的形容詞，店家聽了會很開心。」振永也表示，很難忘在台灣吃到的美味火鍋，也特別謝謝工作人員組，拍攝時特別為他準備韓式便當和最愛的台灣滷肉飯。

▲振永出席《那張照片裡的我們》金馬紅毯活動。（圖／記者李毓康攝）

導演湯昇榮表示，看過振永在韓劇《雲畫的月光》、《Sweet Home》的表現，大讚他「又帥又特別」，因此對他提出邀約，而振永光是看劇本就哭了五次，馬上決定接下這部電影。

▲宋柏緯出席《那張照片裡的我們》金馬紅毯活動。（圖／記者李毓康攝）

片中振永在河邊脫衣露出健壯上半身，宋柏緯笑說：「本來那場戲我是要專注在他身上的傷口上，但我好像沒看到傷口，只看到兩個胸肌，害我吉他彈不好還NG。」振永坦言脫衣服真的很害羞，覺得自己應該再練壯一點。導演鄭乃方則笑說：「很想喊他歐巴，但他不准我講，他說會全身發麻，那是懲罰，我說他一NG就喊他歐巴，結果沒有，代表他演得很好。」

▲振永在《那張照片裡的我們》露出精壯胸肌。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）