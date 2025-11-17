林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

記者蕭采薇／台北報導

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》即將在跨年檔期上映，由林哲熹與雷嘉汭組成的「嚕湯CP」大銀幕合體，攜手阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、高捷等黃金陣容，要讓觀眾笑到噴淚。電影預告片近日曝光，詭譎又爆笑的氛圍引發熱議，林哲熹更直言：「喜劇是蠻大的挑戰，讓觀眾笑比讓觀眾哭還難！」

▲《叫我驅魔男神》雷嘉汭挑戰寶萊塢式舞蹈，化身印度公主美翻。（圖／光盛影業提供）

預告片中，最吸睛的莫過於林哲熹與雷嘉汭挑戰寶萊塢式舞蹈的華麗場面。兩人為此特地在拍攝前進行密集訓練，雷嘉汭穿上印度服飾在大銀幕上猶如印度公主般美艷動人，直呼：「很難得的體驗，穿上這身衣服覺得瞬間置身寶萊塢片場的感覺！」而林哲熹則手拿「透抽」搞笑助陣，笑說：「沒想到有一天要在電影裡跳舞，可以體驗到寶萊塢的模式真的很特別！」

▲《叫我驅魔男神》林哲熹成科學驅魔怪咖，高捷吐槽「靠不靠得住啊？」（圖／光盛影業提供）

電影中，林哲熹飾演的魯蛇湯仔是個靠直播販售「多功能驅魔手電筒」維生的直播主，某次為了尋找傳聞中的乾屍，竟在廢墟中被一隻手抓住腳踝，低頭一看竟是復活的乾屍，嚇得他魂飛魄散。儘管劇情充滿驚悚元素，林哲熹卻表示，喜劇對他來說是更大的挑戰。「讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭也爆料：「現場林哲熹就超搞笑，常常要憋笑不然會笑場。」

▲《叫我驅魔男神》林哲熹「笑」果十足，直播乾屍嚇破膽。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》集結奇幻、笑料、動作、愛情、驚悚等多重元素，預告片中更有不少無厘頭的爆笑橋段，例如幼年湯仔跟著驅魔大師爺爺練功時，一轉身竟比出中指；湯仔看到桑傑發光的手指，還不忘搞笑追問：「竹科的人手都會發光喔？什麼工程？照明工程？」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。