李多慧25年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧身材火辣，25年來的體重幾乎都維持在48公斤。她16日透過影片分享維持體重的秘訣，相當自律的生活也讓網友感嘆「真的很佩服」。

▲李多慧長年維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧透露，自己每天早餐幾乎都吃蘋果或是喝自製果昔，而且堅持蘋果一定要「連皮吃」，因為蘋果皮富含膳食纖維。另外，她還會在蘋果上抹花生醬，指出花生醬對於穩定血糖有幫助，「吃的是有100%花生的花生醬，如果有加一點糖的話，對減肥不好。」

▲李多慧分享早餐。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

李多慧表示，如果早上有行程，就會把果昔帶著出門。影片中，她親自展示材料，包括燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓與覆盆子，最後倒入低脂牛奶完成。李多慧說，為了找出這個配方，她花了不少時間，「要能填飽我的肚子，還要好喝，還要可以順便減肥，這個真的剛好，是最剛好的配方，而且我在減肥，不好吃的真的吃不下去。」她也認真強調：「減肥要一直堅持，不要吃不好吃的東西。好吃又能減肥的方式，世界上真的很多！」

談到健康管理，李多慧也毫不馬虎。她展示自己的「保健食品區」時笑問：「大家會不會想我怎麼一睜眼就開始很忙？」她每天固定吃含維他命、Omega-3、鎂在內的綜合營養包；飯後則會喝在韓國很紅的代謝飲。

▲李多慧自製有飽足感又好喝的果昔當代餐。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）