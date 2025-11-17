等了40年！阿湯哥「首座小金人」奪奧斯卡終身成就獎　感動喊：電影是我生命

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）終於拿下生涯第一座小金人！從影超過40年，阿湯哥16日獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」（The Governors Awards）。他在台上感性表示：「拍電影不只是我的工作，而是我的生命。」

▲「阿湯哥」湯姆克魯斯（終於拿下生涯第一座小金人。（圖／達志影像／美聯社）

16日美國影藝學院頒發「主席獎」，阿湯哥首次以得獎人身分站上奧斯卡的典禮舞台，除了他之外，今年得主包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）則擔任頒獎人，兩人感動的台上緊緊擁抱。

阿湯哥在致詞中回顧，從小迷戀電影，也因電影讓他走遍世界，教會他理解與尊重不同文化。「在戲院裡，我們一起笑、一起哭、一起懷抱希望。」

▲湯姆克魯斯獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」。（圖／達志影像／美聯社）

他也表示：「電影讓我看見人類共通的情感。這就是它的力量，也是它對我而言如此重要的原因。」雖然過去40年，阿湯哥從來沒拿過奧斯卡，但影藝學院肯定他多年來對電影工業、特技團隊與戲院文化的重大貢獻，阿湯哥承諾，會持續支持新生代與守護產業，並幽默自嘲：「希望未來不要再摔斷太多骨頭。」