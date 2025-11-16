直擊／SJ-M周覓來了！利特大喊3聲台灣　希澈放話：安可場回來大巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演「SUPER SHOW 10」連續3天在臺北大巨蛋舉辦，歌迷為他們升起60台無人機，氣氛感動，台上的SJ哭成一片，隔了6年回歸巡演的金希澈更是嗨到大喊「如果臺北大巨蛋同意的話，我想要做完韓國安可場的話，再次回來這裡！」全場3萬名E.L.F.大喊答應。

SUPER JUNIOR臺北大巨蛋演出在16日迎來最後一天，現場氣氛感動，粉絲全力以赴準備應援，先是舉起排字應援「台灣E.L.F.買房子給你」、「一輩子在台灣活動吧」，還派出10位專業攝影師飛60台無人機，場面感動，成員在台上哭成一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝聲、銀赫都哭了。（圖／讀者提供）



東海感性表示：「我們以前說要放煙火、做無人機，你們把我說的話全都成真了，害我現在沒辦法說什麼，因為覺得太抱歉了，比起我們可以給大家的，大家給我們的更多，害我不敢再說什麼了。」他致謝粉絲給予的回憶，「謝謝大家創造讓我們無法忘懷的回憶，大家就像是我們美麗的花朵，我想在大家所創造的花田裡盡情跳著，我會讓大家不要凋零，時時刻刻灌溉你們。」

▲利特下台前大喊3聲台灣。（圖／讀者提供）



金希澈時隔6年回歸巡演，他激動到大喊「這次經歷很久時間再度參與20週年巡演，站在這麼多人面前我其實很緊張，如果臺北大巨蛋同意的話，我想要做完韓國安可場的話，再次回來這裡。」成員則緊急提醒他「不是台北大巨蛋同意，是我們E.L.F.要同意」，藝聲則幽默回答「不要再說了，連一半都填不滿」，成員也提醒他「我們還有高雄場」，於是他恢復理智笑喊「那麼我們就在SS11在跟大家相見了，我們在高雄見喔！」

▲SJ-M周覓來了。（圖／讀者提供）



最後一天演出，SJ帶來安安可，神童感動到對粉絲行大禮，利特在離去前還大喊3聲「台灣」，不僅如此，台下周覓也來現場，他對鏡頭比著愛心，氣氛來到最高點，台上的SJ-M成員跟著一起呼喊口號，氣氛超感動。