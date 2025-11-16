直擊／大巨蛋Day3有驚喜！彩蛋寵隊長利特　SJ看傻：為何有特別待遇

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR首度站上臺北大巨蛋演出，3天演出共吸引近9萬粉絲。他們的演出在16日迎來最後一場，現場粉絲、成員們情緒都很高漲，他們輪流帶來中文自我介紹，希澈與銀赫全力以赴，兩人都表示「會跳到在舞台上倒下的那一刻」，希澈更保證：「我會跳到粉身碎骨，如果沒有，那就代表我不夠努力！」而最後一天也有不同驚喜，利特在大聲呼喊「臺北大巨蛋」時，舞台上頭用雷射打出「LEE TEUK」，引來成員嫉妒喊著「為什麼你有特別待遇」，笑翻全場。

▲大巨蛋Day3開場就有驚喜，大型彩蛋寵隊長利特。（圖／讀者提供）



「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」上演最後一天，由利特帶領成員打招呼，接著神童率先打招呼「跟大家約定好，我今天會奉上最完美的演出」，厲旭提問「大家腳痛不痛？」成員虧他「他們（粉絲）為什麼會腳痛」，他才回答「因為你們一直在我心裡跳啊」，馬上被吐槽。東海緊接著說：「很可惜，今天是最後一天了，今天會讓你們完完全全感到很幸福，準備好了嗎？」藝聲也說「今天是最後一天了，不要保留你們的能量，要玩到瘋為止，知道了吧！」全場歡呼回應。

▲SJ花車繞場寵粉絲。（圖／讀者提供）



演出來到第三天，成員與台灣粉絲一起寫下歷史，還處於不敢置信的情緒中，始源驚呼「太不像話了」，圭賢也繼續用台語打招呼「打給厚」，並與粉絲約定「我們一起努力到最後，好不好、是不是、對不對、能不能」，歌迷大聲回答他「好」，輪到金希澈時，全場一起喊著口號「我愛你金希澈、牛奶皮膚金希澈」，他承諾「因為今天是最後一天，所以我已經抱持會在舞台上死掉的覺悟、會粉身碎骨，如果到今天身體沒有粉身碎骨，那就是代表我沒有努力！」銀赫也說「我今天也是直到在舞台上倒下為止，一定會全力以赴。」

▲臺北大巨蛋驚喜打上雷射寵隊長。（圖／讀者提供）



最後隊長利特壓軸，他深吸了一口氣，大喊「臺北大巨蛋」，此時，舞台上方打出雷射字體「LEE TEUK」，令其他成員當場傻眼，嫉妒笑喊「這不是利特演唱會啊，為什麼只有哥哥有！」成員虧利特「你花了多少錢給主辦」，其中有成員笑答「5萬塊2次！」而他接著喊：「就算我的聲音發不出來，也要拼命擠出來，今天是歷史性一瞬間的其中一刻，這個時間不會再回來了，當各位在日後寂寞的某一天，你就響起今天是你最棒的一天，大家要記得這瞬間」。