羅一鈞突爆「得金曲歌后就斷聯」！　李竺芯當眾回擊揭內幕

▲李竺芯拱署長羅一鈞開金口唱〈足芳足芳〉。（圖／愛之日常音樂節提供）



記者翁子涵／台北報導

第七屆《愛之日常音樂節》昨（15日）於台中圓滿戶外劇場熱烈開演，今年的卡司驚喜連環，包括以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、首次加入的「金曲36最大贏家」李竺芯、以及黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，更喊話：「誰說女團只能未成年？」全場大笑又感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼萬芳、阿爆接力開唱。（圖／愛之日常音樂節提供）



金曲新星李竺芯則是今場最大驚喜之一，她不僅在舞台上爆發力十足，更在演出與台下互動時展現「肖查某」本色，甚至直接拱特地趕到台中繼續支持愛之日常音樂節的羅一鈞署長開金口唱〈足芳足芳〉，原來李竺芯跟羅署長有私交，署長說只是竺芯得金曲獎之後就沒聯絡了，李竺芯立馬回嗆：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧？」現場觀眾笑翻。

今年更可稱作「原民音樂力量大爆發」的一年，阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦家族」以多聲部吟唱震撼全場，氣勢完全延續她們在金曲舞台的光芒；MATZKA以雷鬼與原民 groove 帶來最狂的搖擺節奏；桑布伊用渾厚嗓音唱出部落故事。不只如此，昨天正好是桑布伊生日，主辦特地在台上幫他慶生，他朋友竟然端出「罐頭塔」作為生日禮物，全場又笑又尖叫，氣氛破表。

