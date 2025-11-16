Marz23揪辣妻「裸身鴛鴦浴」！　破尺度性感畫面外流

▲Marz23推出新歌。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Marz23推出新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，這首歌翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，他回憶自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。

他撿起姐姐塵封3年的木吉他，翹課練琴8小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路，他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」如今在《NANA》電影上映滿二十週年後，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言更是獻給過去那個被質疑的自己。

而MV也延續歌曲強烈的情緒氛圍，由新銳導演Ares Wu伍致綸以黑白視覺拍攝，Marz23邀請愛妻共同出演，兩人既是演員，也是自身情感的延伸，在鏡頭前沒有過多表演痕跡，更多的是自然流露出的親密與依靠。從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契，令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。

