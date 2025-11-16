謝侑芯大馬火化！　父母「視訊送別」痛哭：仍難接受女兒突然離開

記者張筱涵／綜合報導

台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，噩耗傳回台灣後，她的父母至今仍難以接受愛女離世的事實。今（16日）透過視訊目送謝侑芯最後一程時，情緒幾度潰堤，畫面令人鼻酸。

▲謝侑芯。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）



根據《中國報》報導，謝侑芯的父母並未親自前往馬來西亞，但仍委託律師、家屬代表與殯葬業者，以最高規格處理後事。家屬代表律師陳俊達在莎阿南靜樂火化館受訪時表示：「謝侑芯的父母至今還沒平復，完全難以接受女兒的突然離開，剛才透過視訊看著愛女走完最後一程，家人仍然悲痛萬分。」他進而透露，目前家屬會先安頓情緒，待後事全部處理完畢後，才會討論後續可能採取的行動。

謝侑芯猝死案於10月22日被發現在吉隆坡一家酒店客房內身亡。當時與她同房的歌手黃明志供稱，他在浴室發現謝侑芯昏迷後，立刻替她施作CPR，但仍無法喚醒，遂立即通知救護人員，他表示，當天兩人是在討論影片拍攝計畫。

警方接獲報案到場後，在房內查獲約9顆藍色疑似搖頭丸的藥丸，而黃明志的初步尿檢亦對4種毒品呈陽性反應。他隨後於10月24日被依《危險毒品法令》2項罪名起訴，包括持有毒品與吸毒，並獲准以4000 令吉（約台幣3萬元）保釋，案件訂於12月18日過堂。

豈料案情急轉直下，吉隆坡總警長法迪爾日前宣布，警方已將案件調整為《刑事法典 302 條文》（謀殺）調查，並將逮捕黃明志。黃明志於11月5日凌晨到金馬警區自首，先後被延扣至13日，法迪爾之後發文告證實，黃明志已於13日獲警方口頭保釋，須於本月26日再向警方報到。

謝侑芯的猝逝震撼兩地網友，家屬的悲痛難以言喻，案件後續發展也引來高度關注。

