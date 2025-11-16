前方女子「突脫光揮手燈」！周遭人嚇到離場　Snow Man粉：救救我

記者張筱涵／綜合報導

日本超人氣男團Snow Man的5大巨蛋巡演昨（15日）在北海道札幌巨蛋熱烈開跑，第一天卻傳出離譜騷動。有粉絲在社群平台驚呼，自己前方竟出現全裸女粉絲在席間揮舞應援燈，引爆全網譁然，不少人直呼「太誇張」。

▲Snow Man是日本知名男團。（圖／翻攝自X／SN__20200122）



一名疑現場的歌迷於社群平台 X（推特）上求救寫道：「坐我前面的人全裸在揮應援燈，我真的整個大崩潰哈哈哈哈哈哈哈哈哈，請救救我！」並附上一張疑似裸女的現場照，貼文迅速在日網瘋傳。

▲日粉發文。（圖／翻攝自X）



不少日本網友看到後錯愕不已，紛紛留言討論：「等等，Snow Man 真的出現全裸的人？這裡是巨蛋欸？」「我媽說這種行為直接送去警察局，這就是公然猥褻。」也有人擔憂若該名女子是未成年人，家長恐得大老遠趕到北海道處理後續。

網路上更有不少粉絲感到難堪：「之後會不會被說 Snow Man 有全裸粉絲參戰？太丟臉了」「裸女到底想幹嘛？只是變態吧？」「在座位上脫衣服還揮燈，真的無法理解。」

另有歌迷聲稱在現場目擊後續處理過程，表示工作人員得知後立刻介入，警方隨後也進場將人帶走：「我看到她全裸揮手燈，後來被工作人員通報，然後警察來把人帶走了。」也有歌迷透露，附近觀眾因噁心與不適已提前離場。

部分日本網友拿過去其他演唱會相比較，指出雖然偶爾會有人脫衣衝動，但在大型室內巨蛋、觀眾席位置脫到全裸的情況極為罕見，直言：「從舞台上根本看不到，這樣做毫無意義，只會被強制退場，之後還可能被永久禁止入場。」

目前官方尚未針對事件公開說明，但大批粉絲已呼籲主辦方加強場內安檢，避免類似脫序行為再次發生。