TWICE 10周年高雄場「全市應援」！　韓網狂讚：子瑜的願望要實現了

▲TWICE將於下周六、日來台開唱。（圖／翻攝自FACEBOOK／TWICE）



記者張筱涵／綜合報導

TWICE出道10年舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，而今年也將會是她們第一次以完全體姿態來台開唱，11月22、23日將在高雄國家體育場舉行。倒數一個禮拜，不只ONCE（官方粉絲名稱）火力全開，高雄市更在各大景點點起子瑜代表色的藍燈應援，這樣的盛況也紅到了南韓，令南韓網友感動不已。

▲▼粉絲為TWICE做的應援。（圖／翻攝自Instagram／once_labyrinth）



韓網友16日於論壇theqoo發文，標題寫下「即將迎來第一場TWICE台灣演唱會的高雄」，內文貼出了兩場演唱會皆完售，以及粉絲為子瑜做的廣告應援，還有高雄流行音樂中心點起藍燈的模樣：「都市代表性地標換成了子瑜代表色，高雄市長也說有準備驚喜。」

此篇文章很快就登上熱門文章，許多南韓網友紛紛表示「台灣粉絲真的等了很久」、「等了10年的第一場故鄉演唱會」、「子瑜該有多幸福啊」、「恭喜恭喜！每次只要有人提到台灣我都會想起子瑜，子瑜能在故鄉開演唱會該有多開心和感動呢，再次恭喜」、「聽說回故鄉開唱是子瑜的願望啊，真的等得太久太久了」。