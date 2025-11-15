直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹今（15日）睽違10年重返台北小巨蛋開唱，她笑說有一首歌是自己唱KTV時必唱的歌曲，就是〈失戀無罪〉，當前奏響起，鐵肺歌后A-Lin緩緩升到台上，緩緩走到台前，A-Lin以一身黑色合身開衩洋裝及帽子登場，她近年工作忙碌，丁噹感謝A-Lin抽空到來，她開玩笑說：「我剛剛才下班，沒看我今天很像空服員嗎？」還說：「歡迎有空來坐我的飛機。」

▲▼ 丁噹請到A-Lin擔任嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

兩人合唱〈失戀無罪〉後，丁噹大讚A-Lin最近狀態很好，A-Lin笑說：「還不錯，跟你一樣都有在運動。」接著丁噹突然說：「你一個人會不會很孤單？」讓已婚的A-Lin一時之間似乎有些接不下去，尷尬的笑說：「不會啦，有丁噹就不孤單。」

丁噹又問：「那有人煮飯給你吃嗎？」A-Lin又尬笑回：「那你可以為我做湯嗎？我想要有一層一層的洋蔥。」丁噹則接話：「這是為你特製的洋蔥湯。」才帶來歌曲〈洋蔥〉。

▲▼ 丁噹與A-Lin合唱〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉。（圖／記者黃克翔攝）

唱到尾聲，丁噹也驚喜公布「夜遊」夜未眠巡迴演唱會，將於明年4月18日前進高雄巨蛋開唱，11月29日中午12點 拓元售票系統開賣，讓全場萬人都嗨到不行。