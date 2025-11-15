ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服
滷味老闆貼禁令網笑翻：忍不住
孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

獨／林吟蔚出台語單曲前夢爸爸痛哭　弟Marz23獻歌讓她圓夢

記者葉文正／台北報導

由台北市文化局主辦，台北市演藝工會協辦的「萬華時光　再見與新生」紅包場演唱會，今天在台北市紅樓北廣場舉行，包括方駿、金佩姍、林吟蔚、許仙姬、高群、康龍與曹雨婷等歌手皆上場演出，其中最年輕的算是35歲的林吟蔚，她的弟弟Marz23目前成家立業有了乖兒子，讓她晉身為姑姑，她透露即將發行台語單曲，幸好弟弟也有貢獻一首歌，讓版權問題不至於太棘手。

▲林吟蔚出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林吟蔚出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

林吟蔚的爸爸藝人安迪(林富進)於2018年因食道癌離世，留下妻子與一雙兒女，幸而一家人都很努力，不僅身為TRASH主唱的Marz23拿下36屆金曲獎最佳樂團獎，安迪妻子陳慧娥也在戲劇領域創造一片天，對此林吟蔚也笑說：「媽媽的通告比我們都還多，事業做最大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林吟蔚出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林吟蔚今天以蘿莉造型現身。（圖／記者林敬旻攝）

林吟蔚今天以蘿莉造型現身，也演唱了自己創作的《沒人是外人》，她也透露：「這首歌是之前到花蓮光復去幫忙時，有感而發寫下的歌曲，到了那裏發現跟我們真的是不同的世界，所以寫下歌曲也等於寫下心情。」

▲林吟蔚出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林吟蔚即將發行三首台語單曲。（圖／記者林敬旻攝）

她提到未來即將發表三首台語單曲，其中有一首就是歌手弟弟Marz23貢獻，她也解釋：「我把一些國外歌曲包括韓文與英文歌，都改編成台語歌，未來要發表的就是台語歌，也希望能一圓出台語專輯的夢。」

▲林吟蔚與弟弟Marz23。（圖／翻攝臉書）

▲林吟蔚之前曾到花蓮光復幫忙災後工作。（圖／翻攝臉書）

而提到自己當「姑姑」的奇妙經驗，她笑說：「我的姪子小朋真的有機會傳承我們的演藝細胞，他在車上只要聽到我弟的歌，就會開始搖滾起來。」讓大人們也跟著嗨翻。

▲林吟蔚與弟弟Marz23。（圖／翻攝臉書）

▲林吟蔚(右)與弟弟Marz23。（圖／翻攝臉書）

林吟蔚最近把也提到最近一次夢到爸爸安迪：「我記得是農曆七月，剛好去祭拜爸爸，我在夢裡爬到一個島上，突然出現一個像小巨蛋的演唱會現場，不管是在世或離世的藝人，都參加了A-lin的演唱會，還埋怨我怎麼遲到，在夢裡也給我智慧，醒來之後覺得很有感，就大哭一場。」對於爸爸的形貌還是難以忘懷。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林吟蔚Marz23

推薦閱讀

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

8小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

20小時前

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

7小時前

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11/14 12:02

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

10小時前

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

6小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

6小時前

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

10小時前

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

2小時前

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

21小時前

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

9小時前

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

7小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫
吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話
李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了
楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵
曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

51分鐘前1

嘟嘟人奪獎突感謝賀瓏！　博恩台下「捂耳翻白眼」超真實反應全被拍

56分鐘前0

繪本活起來了！《聖誕五告讚！》集結5國女導演　「水彩、紙雕」說故事

1小時前11

阿部瑪利亞公開「赴日旅遊4大潛規則」　餐廳開胃菜竟是服務費

1小時前10

楊力州花半年「養AI豬哥亮」！　下指令「你是謝新達」太像真人：祂也是活派

1小時前10

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

1小時前10

趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

1小時前1

90歲理髮師揭秘！豬哥亮「馬桶蓋」由來曝光　黃西田補槍：跑路都認不出來

1小時前33

走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3千網友空等」遭怒轟　小編親上火線緩頰

1小時前11

獨／75歲資深藝人方駿現身演唱會　看年輕一代閃兵「真的可惡」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」
    8小時前222
  2. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    20小時前82
  3. 《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會
    7小時前4
  4. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11/14 12:022813
  5. 鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光
    10小時前164
  6. 阿Ken承認「被套牢5年」！
    6小時前145
  7. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    6小時前147
  8. 孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！
    10小時前2229
  9. 薔薔深V登走鐘獎
    2小時前3212
  10. 「重機女神」痞幼無預警宣布分手！
    21小時前3018
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合