獨／林吟蔚出台語單曲前夢爸爸痛哭　弟Marz23獻歌讓她圓夢

記者葉文正／台北報導

由台北市文化局主辦，台北市演藝工會協辦的「萬華時光 再見與新生」紅包場演唱會，今天在台北市紅樓北廣場舉行，包括方駿、金佩姍、林吟蔚、許仙姬、高群、康龍與曹雨婷等歌手皆上場演出，其中最年輕的算是35歲的林吟蔚，她的弟弟Marz23目前成家立業有了乖兒子，讓她晉身為姑姑，她透露即將發行台語單曲，幸好弟弟也有貢獻一首歌，讓版權問題不至於太棘手。

▲林吟蔚出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

林吟蔚的爸爸藝人安迪(林富進)於2018年因食道癌離世，留下妻子與一雙兒女，幸而一家人都很努力，不僅身為TRASH主唱的Marz23拿下36屆金曲獎最佳樂團獎，安迪妻子陳慧娥也在戲劇領域創造一片天，對此林吟蔚也笑說：「媽媽的通告比我們都還多，事業做最大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林吟蔚今天以蘿莉造型現身。（圖／記者林敬旻攝）

林吟蔚今天以蘿莉造型現身，也演唱了自己創作的《沒人是外人》，她也透露：「這首歌是之前到花蓮光復去幫忙時，有感而發寫下的歌曲，到了那裏發現跟我們真的是不同的世界，所以寫下歌曲也等於寫下心情。」

▲林吟蔚即將發行三首台語單曲。（圖／記者林敬旻攝）

她提到未來即將發表三首台語單曲，其中有一首就是歌手弟弟Marz23貢獻，她也解釋：「我把一些國外歌曲包括韓文與英文歌，都改編成台語歌，未來要發表的就是台語歌，也希望能一圓出台語專輯的夢。」

▲林吟蔚之前曾到花蓮光復幫忙災後工作。（圖／翻攝臉書）

而提到自己當「姑姑」的奇妙經驗，她笑說：「我的姪子小朋真的有機會傳承我們的演藝細胞，他在車上只要聽到我弟的歌，就會開始搖滾起來。」讓大人們也跟著嗨翻。

▲林吟蔚(右)與弟弟Marz23。（圖／翻攝臉書）

林吟蔚最近把也提到最近一次夢到爸爸安迪：「我記得是農曆七月，剛好去祭拜爸爸，我在夢裡爬到一個島上，突然出現一個像小巨蛋的演唱會現場，不管是在世或離世的藝人，都參加了A-lin的演唱會，還埋怨我怎麼遲到，在夢裡也給我智慧，醒來之後覺得很有感，就大哭一場。」對於爸爸的形貌還是難以忘懷。