緋紅女巫愛上公雞！麥爾斯泰勒觀察「寵妻阿公」　憾曝：開拍前他過世

記者蕭采薇／綜合報導

「金獎製造機」A24最新奇幻愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），集結「緋紅女巫」伊莉莎白歐森、「公雞」麥爾斯泰勒、卡倫透納，共譜跨越生死的奇幻三角戀。導演大衛弗萊恩為激發愛情火花，刻意找來常演動作片的演員，其中伊莉莎白歐森與麥爾斯泰勒這對「想不到的組合」讓他特別驚喜。

▲伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒、卡倫透納在《換乘真愛》陷入情愛三角習題。（圖／采昌提供）



麥爾斯泰勒本身就是愛情喜劇狂粉，直呼這是他讀過「最有趣的劇本」，更被片中的「平凡愛情」打動，接演前還將相守60年的祖父母作為典範，沒想到祖父不久後便離世，讓他感嘆：「這部片將永遠有特別意義！」

《換乘真愛》完美融合愛情、來世與選擇，描述一名女子離世後，必須在「等了她一輩子」的首任丈夫，與「陪了她一輩子」的繼任丈夫中二選一，呈現笑淚交織的浪漫奇幻三角戀。導演大衛弗萊恩透露，為了激盪出強烈化學反應，他特地選擇了常在動作片或激烈劇情片中出現的演員。

他大讚伊莉莎白歐森和麥爾斯泰勒在片中「意想不到、幽默又真摯」的演出，直呼：「我們知道他們戲劇張力非凡，但很少人知道他們其實超搞笑！在喜劇節奏與真摯情感之間完美拿捏，只要講到他們的表現，我就忍不住很激動！」更喊話：「觀眾一定會大吃一驚！」

身為愛情喜劇狂粉的麥爾斯泰勒，讀完劇本後立刻肯定：「這是我讀過最有趣的劇本！」他興奮表示：「電影非常原創，有點重返80、90年代浪漫喜劇風格！我有一陣子沒演喜劇了，也差點忘記這種形式在創作上有多自由。這部電影同時擁有詩意又美麗的場景，探討生命、愛與失去，對我而言是個強烈又動人的組合。」

片中的「平凡愛情」，更是打動麥爾斯泰勒接演的關鍵：「用一種很美麗的方式，讓我們窺見那些你可能只是在超市裡擦肩而過的人，那些一直堅持在一起的夫妻，他們背後的故事。第一次讀劇本時，真的深深觸動到我。」

麥爾斯泰勒在《換乘真愛》飾演與伴侶結縭超過60年的角色，巧合的是，他的祖父母也是鶼鰈情深、相守60年的夫妻。因此在開拍前，他就將祖父作為演出的典範，花費很長時間觀察兩人的互動。他回憶：「他們一直是我心中理想關係的典範，也常以他們的感情作為學習榜樣。我的祖父總是願意為祖母奉獻自己，而這份無私的愛，正是這個角色身上最美的特質。」

遺憾的是，麥爾斯的祖父在不久後便與世長辭，讓他感嘆：「拍攝本片之前，是我和他最後一次共度的時光。這次的角色，對我來說非常珍貴。」他感動表示：「這部電影將永遠擁有特別意義！」

▲麥爾斯泰勒（左）與伊莉莎白歐森（右）在片中飾演結縭數十年的恩愛夫妻。（圖／采昌提供）



這部顛覆愛情喜劇套路、打造華麗視覺饗宴，並強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展的最新話題愛情喜劇《換乘真愛》，即將在11月28日於台灣浪漫獻映。劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻默契十足的婚姻生活。

不料一場意外讓賴瑞離世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界——在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到生命盡頭。

當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演），而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。

在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生中最艱難的選擇：是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶再續溫柔歲月？還是重回那段被時間凍結的初戀，重新擁抱年少時那份純粹的悸動？她必須做出選擇，決定自己的永恆。