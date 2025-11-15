楊謹華被公審「我不是好媽媽」自白逼哭全場！　詹子萱目睹崩潰：衝擊我的心

記者蕭采薇／台北報導

親子懸疑劇《看看你有多愛我》16日將迎來震撼大結局，劇情全面失控，原本只是「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境。面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白「我不是一個好媽媽！」，揪心片段瞬間掀起熱議。

▲《看看你有多愛我》楊謹華精心操盤的「女兒綁架案」弄假成真，被迫遭網路公審。（圖／晴天影像提供）



此外，紀培慧飾演的網紅經紀人也因炒作失衡而「黑化」，反轉程度再度引爆話題；鍾承翰則以刑警身份在旁見證母女情深，直呼拍攝過程「情緒被狠狠牽動」。隨著事實真相逐一浮現，大結局勢必再掀最強高潮。



劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。

▲《看看你有多愛我》假綁架事件意外失控，不僅大女兒林思廷（左）落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也遭殃。（圖／晴天影像提供）

幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛推向爆裂點，也深深牽動楊謹華本人情緒。她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」



令人動容的是，戲裡戲外兩位「女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾。她感動分享：「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒。」母女三人默契滿分，彼此間自然流動的情感，也讓母女重逢的橋段更加真摯動人。

▲《看看你有多愛我》（左起）林思廷、楊謹華、詹子萱組成的母女三人組默契滿分 。（圖／晴天影像提供）

談到印象最深的一場戲，飾演異卵雙胞胎姐妹的林思廷與詹子萱不約而同選擇了「與媽媽的對戲」。林思廷特別提到那場在廢墟中等待媽媽營救的重頭戲，「拍攝時，我是真的在鏡頭後面看著媽媽對我說出她心裡的話，還向我道歉。那一刻我覺得凱希（林思廷角色名）應該真的長大了，因為她終於放下內心對媽媽的不解。」

詹子萱則分享，最衝擊她的是「媽媽直播接受網路公審」的橋段，「讀劇本時還沒有那麼強烈，但現場看到媽媽的情緒整個爆發，真的完全衝擊我的心，當時覺得非常心疼。」面對網路公審，楊謹華在鏡頭前哽咽坦言「我不是一個好媽媽」，這段直擊人心的自白不只揪住觀眾，也讓在場演員心痛不已。

▲《看看你有多愛我》楊謹華營救雙胞胎女兒，母愛全面爆發。（圖／晴天影像提供）



此外，這次特別演出網紅經紀人「文捷」的紀培慧，角色因過度炒作話題而讓局勢失控，最終遭到楊謹華飾演的「怡安」斷然切割，也讓她一步步走向黑化邊緣。談起角色的情緒轉折，紀培慧表示：「文捷的社會化讓她相信，只要是為了幫助在乎的人，就算手段狡猾也沒關係。但當她被怡安割捨時，所有的付出和真心在瞬間好像都變得毫無意義。」

▲《看看你有多愛我》紀培慧（右）飾演心思縝密、手段狡猾的網紅經紀人。（圖／晴天影像提供）

她也坦言，角色的崩潰情緒極度真實，「人在理智斷線的時候，真的會有魚死網破的衝動，往往有些話、有些事一旦發生了，情誼就很難再修補，從此再見面也只能是最熟悉的陌生人。」全劇共6集。每週日晚間8點八大戲劇台獨家首播，中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。