謝侑芯閨密深夜再發聲！　「相信黃明志不會自毀前程」

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，昨（13）日他在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），並於今（14）日在社群發文悼念。為此，謝侑芯的閨密謝薇安在得知消息後，透過IG限動發聲了！

▲謝薇安（圖右）是謝侑芯的好友。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

謝薇安今（14）日深夜在IG限動發文，說明自己對於黃明志的看法。她表示，自己並不認為黃明志是兇手，「一個正常，有知名度，也有點錢的人，不可能會去自毀前程，謀殺另外一個人，這個我是相信的。」然而，她也強調，黃明志在道義上仍有疏失，「因為當下祂（指謝侑芯）在他旁邊，我認為是有責任義務互相照顧」，因此才會認為對方有過失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝薇安發限動談論黃明志。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

此外，謝薇安也正面回擊網友質疑她捏造假對話的疑雲，並直接向黃明志的粉絲喊話：「你們明志粉可以自己去問黃明志」，並透露自己確實是在今天早上，收到對方傳來的400多字訊息，「我沒有製造什麼假對話，我沒有要筆戰，也沒有要罵誰，但你們若犯我，我也絕不客氣。」

▲謝薇安駁斥捏造假對話。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）