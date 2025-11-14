黃明志獲釋到26日　檢方認定「證據不足」關鍵原因曝光

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、翻攝自Namewee 黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，事件持續延燒，黃明志甚至遭當地警方兩度扣押。據大馬媒體《中國報》報導，外界傳出檢方認定「證據不足」，其實是案件缺乏最關鍵的化驗與完整屍檢報告，故暫時無法提出起訴，而黃明志保釋期限自11月13日至11月26日。

報導中指出，黃明志遭警方扣押2次、共9天後仍未被提控，在昨（13）日獲得「口頭保釋」得以外出，但保釋期限為13日至26日。目前警方已將初步調查報告送交副檢察司審閱，有消息傳出，副檢察司認為目前資料無法支持起訴，需要等待完整的屍檢報告才能做出最後決定。

警方透露，副檢察司已要求查看完整屍檢結果，但相關報告尚未完成，目前仍等待化驗室的檢驗數據。在馬來西亞通常涉及疑似他殺或可疑死亡案件，法醫需待血液、毒物、組織等樣本化驗結果出爐後，才能撰寫最終屍檢報告並確認死因。

消息人士表示，「若死者死因可立即判定，屍檢報告會較快出爐；但本案必須依賴化驗結果，才能最終確認死因。」檢方暫時無法做出具體法律動作，已指示警方，先讓黃明志以保釋方式返家待查，等最終屍檢報告完成後，再與調查結果一併呈交。一般而言，完整屍檢報告需約3個月才能完成。

目前，黃明志雖獲得短暫自由，但案件仍未正式結案，後續發展仍有待屍檢與化驗報告結果揭曉。另外，黃明志暫時恢復自由身之前，有要求前往醫院進行身體檢查，被警方載往吉隆坡中央醫院體檢。

回顧整起案件，台灣31歲網紅謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡「悅榕莊酒店」客房浴缸內，身上僅覆蓋浴巾。黃明志當時報案表示，兩人原在房內討論影片拍攝事宜，發現對方昏迷後曾進行CPR急救，但仍不治。

不過警方還在現場查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸（總重5.12克），並檢驗出黃明志尿液對安非他命、K他命、大麻與冰毒等4種毒品呈陽性反應。雖然黃明志聲稱未吸毒，但檢測結果令警方打臉，且警方進一步證實兩人之間存在「特殊與親密關係」。

馬來西亞警方日前依法起訴黃明志，經法院審理准以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出，案件原訂12月18日開庭。不料，警方之後將謝侑芯猝死案改以《刑事法典》第302條（謀殺罪）方向調查，黃明志遂於11月5日凌晨主動到警局自首，並被延扣兩度共9天。

