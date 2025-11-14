坤達遭起訴「柯佳嬿IG避談尪」　改曬追劇心得：希望一切都沒發生

記者王靖淳／綜合報導

藝人坤達捲入閃兵風波，上個月在拘提後認罪，新北檢今（14）日再度起訴12人，包含坤達、修杰楷、陳柏霖等人均遭起訴求刑2年8月，消息曝光後引發熱議。為此，坤達的老婆柯佳嬿稍早透過IG限動發聲，不過她隻字未提對於老公遭起訴的看法，而是分享自己觀看新戲的心得。

▲坤達、柯佳嬿平時鮮少放閃。（圖／翻攝自Instagram）

柯佳嬿今（14）日在IG限動發出一張自拍照，並分享自己極為沉痛的「追劇心得」。原來，她也跟上近期的追劇熱潮，熬夜一口氣追完《如果我不曾見過太陽》。然而，這部戲極度殘酷的劇情，似乎也讓她罕見地「走不出來」，為此她在文中沉痛地表示：「故事裡的那些心碎實在太令人心碎了」，字裡行間滿是對劇中主角的不捨及心疼。

▲柯佳嬿分享看完新戲的心得。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

此前，關於坤達因閃兵被起訴，唱片公司相信音樂回應：「全力配合司法調查。」而Energy因閃兵案影響，公司宣布暫停所有團體性公開演出活動至明年6月30日，唯有2026年1月台北小巨蛋演唱會保留，面對2團員被起訴，公司14日最新回應：「演唱會目前照原定規劃進行，後續如有變動將第一時間公告。」