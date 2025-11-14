串流台小編玩哏「惹怒NewJeans粉絲」　深夜致歉：選詞疏忽造成誤解

記者張筱涵／綜合報導

台灣HBO MAX官方社群平台於13日發文，宣傳《親愛的X》最新集數上線，卻因用詞惹得粉絲不開心，最後發文致歉。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



台灣HBO MAX官方Threads於13日發文寫下：「我不在南極，請不要冷凍我。《親愛的X》全新兩集上線了，請把我從你的一票APP後宮裡翻出來謝謝。」然而，關鍵字「南極」引發網友聯想到近期NewJeans事件，Hanni、Danielle、Minji自行宣布回歸ADOR時，曾提到因為其中一名成員在南極的關係才會導致聯繫延遲。

隨著留言區怨聲四起，台灣HBO MAX官方Threads將該貼文刪除後，於13日深夜致歉：「稍早的貼文引起誤會與不適，我們在此誠摯向大家致歉。由於當時未留意相關新聞脈絡，選詞上有所疏忽而造成誤解，我們真心理解用詞不慎對各位粉絲們造成傷害。貼文已移除，我們也會虛心檢討，未來會更加謹慎處理每一則內容，避免類似情況再次發生。感謝所有觀眾與粉絲的提醒與包容。」

▲台灣HBO MAX致歉。（圖／翻攝自Threads／hbomaxtw）