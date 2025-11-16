11月16日星座運勢／雙魚座善待他人「也要記得自己」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：放下嚴格心態
感情：桃花機會增多
財運：善用市場行銷
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：成為投資專家
感情：分享生活喜悅
財運：拓展業務範圍
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：善於尋求思考
感情：愛的甜蜜畫面
財運：提升生產效益
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：壓力重擔減少
感情：感謝家人付出
財運：培養投資耐性
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：聆聽他人心聲
感情：主動才有機會
財運：要細心莫大意
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：提高加快進度
感情：保持理智付出
財運：建立企業形象
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：學習與人合作
感情：表達愛慕之情
財運：小賭怡情即可
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：恐懼自行遠離
感情：善解人意好評
財運：小心駛萬年船
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：善待他人自己
感情：珍惜彼此關係
財運：善用網絡資源
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作表現良好
感情：尊重對方家庭
財運：管理現金支出
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：掌握每個機會
感情：互相理解對方
財運：一元復始好運
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：射手
射手座 ♐
工作：邏輯推演縝密
感情：戀愛層次提升
財運：發展商業模式
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
