熬不過美國遠距離！楊晴回台拍戲情斷「突思考性向」：不排斥女生

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創戲劇《舊金山美容院》由王牌製作人戴天易、金獎導演、編劇杜政哲操刀，找來連晨翔、劉品言、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱、蔣偉文等人主演。今（13）日楊晴、章廣辰一同為戲宣傳，出席媒體訪問。

▲章廣辰、楊晴一同出席《舊金山美容院》媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

回憶拍攝《舊金山美容院》，楊晴笑說因為時間過去太久，已經忘記當時演了什麼，不過自己近期在追劇的時候，覺得一旁的章廣辰與連晨翔很有火花，有機會發展成男男CP，她也透露之後的劇情自己會有心境上的轉折，也會發展出感情線。

▲楊晴出席《舊金山美容院》媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

聊到感情，楊晴透露自己前一段戀情已經有點久遠，大概是在前年的時候，透過朋友認識一位住在美國的華裔圈外人，當時她很常到美國遊玩，只是為了拍攝《舊金山美容院》，相距一萬多公里「遠距離就斷掉了」，目前跟對方已經斷聯，而對方也已有了新的對象。

▲楊晴分享感情生活。（圖／記者李毓康攝）

談到失戀怎麼療傷，楊晴表示自己會去看海療癒身心，但被朋友開玩笑虧「妳不要跳下去」，但強調當時剛好工作很忙，戲還沒拍完就走情商。此外，楊晴也透露自己很不會談戀愛，近期有在思考自己的性向，認為「這也是一份愛」，雖然不排斥女生，但目前還是喜歡男生。